Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko vyhlásilo ministerstvo investícií v novom programovom období ďalšie tri výzvy. Na rozvoj kultúry, udržateľného cestovného ruchu, ekologické formy dopravy či na lepšiu spoluprácu na oboch stranách slovensko-poľskej hranice je určených 31 miliónov eur. V utorok o tom informovalo ministerstvo.

Do konca septembra sa môžu samosprávy, organizácie zo štátnej správy aj z neziskového sektora, malé a stredné podniky a miestne partnerstvá uchádzať o podporu svojich zámerov. Výzvy sú vyhlásené do 29. septembra, a to v troch oblastiach.

Na posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie je vyčlenená podpora vo výške 25,5 milióna eur.

Na zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s cezhraničným významom zavedením verejnej dopravy alebo iných ekologických dopravných prostriedkov v mimomestských oblastiach sú vyhradené tri milióny eur a na posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci 2,6 milióna eur.

„Podmienkou pre prihlásené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Poľska a mali cezhraničný presah, spoločné ciele či riešenia," priblížil rezort.

Prvé kolo výziev v programe bolo vyhlásené od decembra 2022 do konca marca tohto roka. Na program Interreg Poľsko - Slovensko je v novom období určených 130 miliónov eur. V uplynulom programovom období v rámci programu podporilo ministerstvo 90 projektov a viac ako 450 mikroprojektov.

„Zmodernizovalo sa napríklad takmer 200 kilometrov ciest II. a III. triedy. Do vzdelávacích aktivít a školení v pohraničí sa zapojilo vyše 23-tisíc účastníkov. Obnovilo sa 400 kultúrnych a prírodných pamiatok a vybudovalo a označilo tritisíc kilometrov cezhraničných rekreačných chodníkov," priblížilo ministerstvo investícií.