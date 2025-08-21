Priemyselná produkcia v Poľsku v júli vzrástla viac a výrobné ceny medzitým klesli, oznámil štatistický úrad GUS.
Priemysel v susednej krajine medziročne rástol o 2,9 percenta a medzimesačne o 0,2 percenta. Ekonómovia očakávali, že priemyselná produkcia v júli medziročne vzrastie o 1,6 percenta a medzimesačne klesne o 1,3 percenta.
Výrobné ceny v Poľsku v júli medziročne klesli o 1,2 percenta a medzimesačne sa znížili o 0,1 percenta, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že medziročne klesnú o 1,4 percenta a v medzimesačnom porovnaní zostanú nezmenené.