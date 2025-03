Európska centrálna banka opäť znížila úrokové sadzby. Zároveň si ponechala otvorené dvere k ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky.

„Ak nám údaje naznačia, že by malo byť vhodnou menovou politikou zníženie, urobíme to. Na druhej strane, ak dáta naznačia, že to tak nie je, potom znižovať nebudeme a dáme si prestávku,“ uviedla šéfka ECB Christine Lagardová a dodala, že „proces dezinflácie je na dobrej ceste“.

Niektorí ekonómovia očakávajú, že ECB do polovice roka zníži sadzby. Dôvodom sú obchodné spory so Spojenými štátmi. Tie by mohli vyvinúť ďalší tlak na hospodárstvo eurozóny, ktoré by podľa prognózy ECB malo rásť pomalšie, ako sa doteraz očakávalo.

„Riziká pre hospodársky rast sú naďalej naklonené smerom nadol,“ povedala Lagardová. „Eskalácia obchodného napätia by znížila rast eurozóny. Utlmila by vývoz a oslabila globálnu ekonomiku,“ uzavrela.