V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či by privítali možnosť pôžičky na bývanie priamo od staviteľa (developera, predajcu) namiesto banky? Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 20. apríla 2023 a pondelkom 24. aprílom 2023 celkovo 50 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

42 % Skôr áno, musel by som však zvážiť všetky pre a proti

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava

Vždy je lepšie, ak je možnosť vyberať z viacerých možností.

Juraj Gabrhel, riaditeľ, E-learnmedia, s.r.o., Bratislava

V časoch, kedy je náročnejšie získať úver/financovanie z banky, by takúto možnosť určite uvítal a zvážil každý záujemca o bývanie.

Dušan Elko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia

Takýto krok som očakával už skôr. Je to prirodzený vývoj, kedy aj vo financovaní nehnuteľností klient dostane alternatívu. V tomto momente je predčasné riešiť rizikové aspekty a uskutočniteľnosť.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Nastavenie zodpovedností za termíny (kolaudácie, prevzatia bytu bez závad a pod.) je pri vzťahu so stavebníkom priamočiarejšie.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava

Myslím, že to je nová, zaujímavá možnosť hlavne pre tých, ktorí môžu mať problém získať hypotekárny úver z banky. Som zvedavý, aké budú prípadné podmienky získania a náklady.

Milan Černák, managing partner, RSM SK, s.r.o., Bratislava

Možnosti pôžičky priamo od staviteľa sa, samozrejme, nebránim, muselo by však ísť o renomovaného developera s históriou a s ponukou výhodnejšou, ako majú banky. Pri úveroch na bývanie totiž zohľadňujem dlhodobé hľadisko, takže v prípade „jednorazových“ developerov by takéto pôžičky neprichádzali do úvahy.

Erik Baťalík, CEO, REINS - First iBuyer in Slovakia

Konkurencia vo finančných službách je vítaná, najmä ak by developer dokázal ponúknuť pôžičku za výhodnejší garantovaný úrok ako banka. V súčasnosti som však skeptický, keďže väčšina developerov je dnes sama financovaná bankou. Úver priamo od staviteľa by otvoril väčšie príležitosti pre Let-to-buy pôžičky a podobné produkty, čo vnímam pozitívne. Pri takomto riešení je však najdôležitejšie to, či je staviteľ dôveryhodný, má za sebou históriu úspešných projektov a má dostatočnú finančnú stabilitu. Vyhodnotiť tieto skutočnosti správne a zistiť, či má developer dostatok finančných rezerv, nemusí byť pre žiadateľa o úver jednoduché.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company

Je zrejmé, že dostupnosť hypoték sa výrazne zhoršila, vo výsledku sledujeme prepad ich objemov. Ak chceme oživiť realitný trh, tak stavebné úvery alebo garantované sadzby od developerov môžu byť jednou z možností.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Bola by to schodná alternatíva, aj keď vždy záleží, aké parametre - a nemyslím úrok - by takáto pôžička mala. Napríklad, čo by sa dialo pri jej nesplácaní. Banky sú predsa len regulované a dohliadané inštitúcie a majú veľký záujem na dobrej reputácii, čo nemusí byť prípad developerov.

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Ak ide o developera, ktorý žiadateľovi môže poskytnúť zvýhodnené podmienky. Len sa je potrebné vyvarovať sa špekulantov a prísavky typu Glance House.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Ak by boli korektné podmienky a hlavne jednoduchšie vybavovanie, tak by som určite uvažoval.

Anna Hudáková, business & HR consultant

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

22 % Rozhodne áno, ak by ponúkol výhodnejšie podmienky

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava

Všeobecne platí, že pôžička priamo od staviteľa môže byť pohodlnejšou voľbou pre niektorých ľudí, pretože to môže byť rýchlejší a jednoduchší proces ako získanie hypotéky od banky. Staviteľ môže tiež ponúkať lepšie podmienky, ako sú nižšie úrokové sadzby alebo flexibilný platobný kalendár. Rozhodne je to zaujímavá alternatíva.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

V praxi to vnímam však skôr ako nereálnu vec. Dôvodov je viacero, hlavnými sú najmä finančne, legislatívne a technické nároky na samotného developera. Bolo by to možné skôr len pre tých najsilnejšich hráčov na trhu.

Roland Dvořák, generálny riaditeľ, FinGO.sk

Niektorí developeri pružne zareagovali na vzniknutú situáciu na úverovom trhu a začali ponúkať prijateľné podmienky finacovabia, aby si klienta udržali. Sympatický variant je, keď klient býva v novom byte, splátka nájmu sa mu odpočíta z ceny bytu, finacovať bude môcť neskôr.

Peter Michajlov, konateľ a výkonný riaditeľ , SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Bratislava

Financovanie je často štandardnou súčasťou služieb developera a to buď v spolupráci s financujúcou bankou, alebo priamo, napríklad formou splátok. Pre klienta je akákoľvek kombinácia týchto služieb, zvyšujúca kvalitu a znižujúca cenu, vítaná.

Erik Maxin, zakladateľ, MAXIN’S Group, a.s., Bratislava

Ak by financovanie kúpy nehnuteľnosti ponúkal priamo developer, po dohode s bankovým domom, mohlo by to mať pozitívny vplyv na podmienky úveru, pretože sám developer by uzavrel pre banku celý obchodný kruh.

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Ján Majerský, managing director, Proma

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

18 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.

V tejto dobe, keď úrokové sadzby stúpajú k 6 percentám a ceny nehnuteľnosti neklesajú hlavne v Bratislave a krajských mestách, je potrebné zvážiť každé riešenie. Je rozumné zvážiť všetky rizikové faktory a vyberať si pôžičky individuálne a v závislosti od konkrétneho prípadu, ale určite by som alternatívu pôžičky na bývanie priamo od staviteľa (developera alebo predajcu) ako jednu z možností nevylučoval.

Ivan Rolný, člen predstavenstva ITB Development

V čase inflácie a nárastu úrokových sadzieb je to pre záujemcov o nové bývanie atraktívny nástroj. Práve obavy klientov z neistej situácie sme vnímali ako jednu z hlavných bariér ku kúpe nehnuteľnosti. Preto sme, ako prvý developer na Slovensku, pripravili zvýhodnený program Garantovaná hypotéka 1,49 % až do roku 2028. Pri kúpe bytu v 3. etape Čerešní klientovi garantujeme výšku splátky na úrovni úrokovej sadzby 1,49 % p.a. Program sme spustili v marci a klientov oslovil natoľko, že sa nám dopyt po bývaní v Čerešniach znásobil.

Richard Willmann, riaditeľ, crooce.com

Rozhodne nie. Developer má stavať. Banka financovať.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Preferujem štandardné riešenia.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.

Požičať si od developera prináša väčšie riziko pre dlžníka. V prípade defaultu veriteľa (developeri sú tiež len dlžníci) sa stanú všetky jeho pohľadávky splatné a majiteľ bytu bude musieť splatiť svoj dlh naraz. Nech radšej developeri premietnú svoje náklady s poskytnutím nehnuteľností do ceny a ak majú problémy s likviditou, predávajú.

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK

Ak zoberiem do úvahy samotný aspekt nastavených podmienok poskytovania úverov ako jeden z pilierov stability celého bankového systému, ťažko hľadať v možnosti úverovania kupujúcich priamo developerov riešenie súčasnej situácie s hypotekárnymi sadzbami. Úrokové sadzby určujú aktuálnu cenu peňazí a pokiaľ by malo dôjsť k výhodnejším ponukám ide o iný spôsob obchodnej zľavy, ktorá nebude navyše pre kupujúcich úplne transparentná av celkovom súčte nemusí byť ani príliš zaujímavá. Sadzby na Slovensku sú stále v porovnaní s okolitými štátmi najnižšie a treba si aj priznať, že sadzby okolo 1% p.a. neboli dlhodobo udržateľné.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

10 % Rozhodne nie, nič o tom neviem

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Shenker

Pôžičky od nebankových subjektov tu už raz nekontrolovateľné boli a toto je presne ten moment, kedy by nad tým nebola žiadna kontrola a developeri by pri prvej nezaplatenej splátke mali možnosť vymáhať nezaplatený úver.

Rudolf Adam, predseda predstavenstva, Finportal, a.s., Bratislava

Od developera by som očakaval o 30% nižšie ceny. Počkajme si ešte.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.

Bývanie mám našťastie vyriešené, a už žiadne úvery na krku nemám. Ale pre mladých ľudí, ktorí potrebujú vyriešiť bývanie to môže byť zaujímavé. Samozrejme vtedy, ak by boli podmienky na takéto financovanie korektné a férové.

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Milan Michalik, obchodný riaditeľ, PPA Controll, a.s., Bratislava

8 % Skôr nie, počkal by som na pokles úrokov v banke

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Nepoznám detaily takýchto pôžičiek, ale určite by som zvážil množstvo vecí, a to aj preto že dnes väčšinou developerské spoločnosti, ktoré stoja za rôznymi projektami, sú spoločnosti typu s r.o., takže určite by bolo pre mňa dôležité, ako by som mal ochránenú svoju investíciu nielen do nehnuteľnosti ale aj za pôžičkou.

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB

A kto na to požičia developerovi alebo tomu, kto má požiciavať lacnejšie ako banky? Alebo na to použije svoje vlastné zdroje? Môže, samozrejme, dotovať úroky na požičky, ktoré si pozičia aj tak od bánk. Inak by to asi ťažko mohlo byť lacnejšie ako klasická hypotéka. Nemyslím si, že toto je udržatelné riešenie.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice