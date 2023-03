Nová vláda, ktorá vzíde z jesenných predčasných volieb, by sa mala primárne venovať oblasti zdravotníctva. Myslí si to 68 percent respondentov prieskumu Ako sa máte, Slovensko?. Ďalšími prioritnými oblasťami by podľa opýtaných mali byť zmierňovanie dosahov inflácie (64 percent), zameranie na stabilné a nekonfliktné vládnutie (56 percent), boj s korupciou (55 percent), znižovanie zadlženia Slovenska (52 percent) či bezpečnosť v uliciach (52 percent).

Investície do zdravotníctva dominovali aj v otázke, v ktorej mali respondenti podľa vlastného uváženia prerozdeliť imaginárnu sumu 1 000 eur na riešenie problémov rôznych oblastí. V priemere naň vyčlenili sumu 220 eur. Nasledovali by investície do sociálneho systému (131 eur) a školstva (123 eur). Naopak, najmenej zdrojov by smerovali do súdnictva (37 eur) a na zlepšovanie podmienok na podnikanie (50 eur).

Až 81 percent respondentov predpokladá, že nová budúca vláda bude stabilnejšia, a 75 percent si myslí, že bude lepšie riešiť problémy ako tá predošlá. Na tomto pohľade sa zhodujú ľudia naprieč regiónmi bez ohľadu na vek či pohlavie.

„Nové dáta naznačujú, že ľudia na Slovensku dnes cítia v mnohých oblastiach veľký priestor na zlepšenie. Za dôležité priority novej vlády považujú najmä tie témy, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich každodenného života a ich dosahy pociťujú už teraz alebo ich pocítia v blízkej budúcnosti,“ komentovala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Výsledky sú súčasťou prvého zo série predvolebných výskumov Ako sa máte, Slovensko?, zrealizovaného 16. až 24. februára na vzorke 1 000 respondentov. Prieskum iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame.