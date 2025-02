Francúzsky prezident Emmanuel Macron po stretnutí so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Washingtone vyhlásil, že k prímeriu vo vojne na Ukrajine by mohlo dôjsť v najbližších týždňoch. Podľa francúzskeho lídra prebiehajú konkrétne rozhovory o pláne na dosiahnutie trvalého mieru, na ktorom sa bude podieľať aj Ukrajina.Trump po stretnutí taktiež vyjadril presvedčenie, že vojna by sa mohla skončiť do niekoľkých týždňov. Macron však zdôraznil, že prípadný dohodnutý mier nemôže znamenať kapituláciu Ukrajiny.

Dúfa v zapojenie USA do zabezpečenia akéhokoľvek mierového riešenia na Ukrajine, no zdôraznil jeho postoj, že Kyjev by mal byť súčasťou rozhovorov o ukončení vojny. Trumpovi tiež prisľúbil, že Európa je pripravená zvýšiť výdavky na svoju obranu. Obaja lídri diskutovali aj o obchode, pretože Donald Trump od nástupu do funkcie hrozí uvalením ciel na dovoz z Európskej únie, Číny, Kanady či Mexika.

Macron vyzval Trumpa na spravodlivú hospodársku súťaž a poznamenal, že americké a európske ekonomiky sú hlboko prepojené. Naliehal tiež na zvýšenie investícií na oboch stranách. Neskôr kritizoval plány Trumpovej administratívy zaviesť clá na viacerých frontoch.