Renault opustil ruský trh v roku 2022, keď predal svoje aktíva za jediný rubeľ. Ak by sa po skončení vojny na Ukrajine rozhodol vrátiť späť, musel by zaplatiť 112,5 miliardy rubľov (1,2 miliardy eur). Podmienka, ktorú si stanovil jeho bývalý ruský partner Avtovaz, môže svedčiť o tom, že zahraničné firmy, ktoré budú chcieť opäť vstúpiť na ruský trh, sa budú musieť buchnúť po vrecku.

Ak by Rusko povolilo západným spoločnostiam vrátiť sa bez akýchkoľvek obmedzení, došlo by k poklesu ziskov domácich podnikov. Zároveň by vzniklo oveľa konkurenčnejšie prostredie. „Práve preto sa to nestane,“ podotkol David Szakonyi, docent politológie a medzinárodných vzťahov na Univerzite Georgea Washingtona. Rusko podľa neho bude za liberalizáciu svojho trhu jednoznačne požadovať nejakú formu kompenzácie.

Ruský minister priemyslu a obchodu Anton Alichanov zdôraznil, že jeho krajina na nikoho „s otvorenými rukami nečaká“. Firmy podľa neho budú musieť za svoje minulé rozhodnutia zaplatiť.

D. Szakonyi dodal, že Rusko bude pravdepodobne v rámci rokovaní so Spojenými štátmi pokračovať v takejto „arogantnej rétorike“. „Cíti, že prežilo ten najhorší trest, aký mu Západ mohol udeliť. Z tejto situácie vyšlo ešte sebavedomejšie a odhodlanejšie, že si môže klásť požiadavky a diktovať podmienky politických a ekonomických dohôd,“ dodal.

Zahraničné podniky budú podľa analytikov v prípade zrušenia sankcií pri rozhodovaní o návrate do Ruska opatrné. Ruská vojnová ekonomika totiž čelí viacerým problémom vrátane vysokej inflácie, kolísavej meny a astronomických úrokových sadzieb. Nezlomná vláda prezidenta Vladimira Putina navyše vyvoláva obavy v oblasti právneho štátu a bezpečnosti. Hovorca spoločnosti Renault pre Business Insider povedal, že firma v súvislosti s návratom do Ruska v krátkodobom horizonte nepredpokladá žiadnu zmenu.