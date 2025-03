Jednou z nich je projekt Nesto Prime v bratislavskej Petržalke, ktorý vyrastá v lokalite plnej zelene neďaleko rakúskych hraníc.

Nesto Prime sa odlišuje práve dôrazom na veľkometrážne byty – všetky majú totiž viac ako 90 m². Ku každému bytu patrí aj priestranný balkón, predzáhradka či dokonca terasa s rozlohou až do 150 m2 v závislosti od výšky podlažia. Bytový súbor pozostáva zo šiestich obytných domov s celkovým počtom 60 bytov. Navyše, na každom poschodí sa nachádzajú iba dva byty, čo zabezpečuje vyššiu mieru súkromia pre budúcich obyvateľov.

Zdroj: Lucron Nesto Prime ponúka bývanie s charakterom rodinného domu

„Väčšina dnešných rodín sa stretáva s problémom nedostatku priestoru. Keď deti odrastú, nestačí už malá detská izba, mnohé domácnosti potrebujú priestor pre home office a neustále narastá aj množstvo vecí, ktoré je potrebné niekam uložiť," vysvetľuje Tomáš Tuchyňa, Sales Operations Director z developerskej spoločnosti Lucron.

Nesto Prime však búra všetky priestorové limity a prináša bývanie, ktoré umožňuje plnohodnotný rodinný život s dostatkom súkromia pre každého člena rodiny.

Životný priestor na mieru alebo ako si vybrať z ponuky veľkometrážnych bytov

V rámci projektu Nesto Prime si môžu záujemcovia vybrať z niekoľkých typov priestranných bytov. Každý typ ponúka špecifické výhody, ktoré vyhovujú rôznym životným štýlom.

Byty s predzáhradkou na prízemí predstavujú ideálne riešenie pre rodiny s malými deťmi alebo pre milovníkov záhradkárčenia. Predzáhradky poskytujú priamy kontakt s prírodou a zároveň rozširujú obytný priestor v teplejších mesiacoch. Veľkorysé presklené plochy so zníženými parapetmi vytvárajú plynulé prepojenie interiéru so záhradou.

Zdroj: Lucron Ukážka interiéru v Nesto Prime

Na druhom až piatom poschodí sa nachádzajú rozľahlé 3 až 4-izbové byty s obytnou plochou od 101 do 120 m². Ich dispozícia je premyslená tak, aby poskytovala dostatok priestoru pre všetky aktivity modernej rodiny – od spoločného stolovania cez samostatnú pracovňu až po priestranné detské izby. Byty disponujú dvoma kúpeľňami, čo prispieva k bezproblémovému fungovaniu viacčlennej domácnosti.

Najexkluzívnejšie bývanie v Nesto Prime ponúkajú penthousy na najvyšších poschodiach. Dvojpodlažné byty umožňujú dokonalé oddelenie dennej a nočnej zóny, pričom svojim charakterom pripomínajú skôr rodinný dom než byt. Disponujú rozľahlými terasami s výmerou do 150 m² a ponúkajú panoramatické výhľady na mesto a okolitú prírodu. Vďaka nim sa tak na vašu oslavu naozaj zmestí celá rodina aj partia kamarátov.

Zdroj: Lucron Priestranná terasa v Nesto Prime

Za oponou komfortu: Čo všetko zabezpečuje pohodlie v Nesto Prime

Projekt Nesto Prime sa vyznačuje využitím moderných technológií, ktoré zvyšujú komfort bývania a zároveň prispievajú k energetickej efektívnosti. Všetky byty sú vybavené inovatívnym stropným chladením a kúrením, ktoré zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla bez hluku a víriaceho prachu. Systém umožňuje samostatnú reguláciu teploty v každej miestnosti.

O kvalitu vnútorného prostredia sa stará decentralizovaná rekuperácia s vysokou účinnosťou, ktorá zabezpečuje neustály prívod čerstvého vzduchu bez potreby otvárania okien. Tento systém nielen šetrí energiu, ale aj zabraňuje vzniku plesní a udržiava optimálnu vlhkosť vzduchu. Kombinácia stropného chladenia/kúrenia a rekuperácie môže podľa developera priniesť úsporu na energiách vo výške 20-25 %.

Ako zdroj tepla a chladu slúži tepelné čerpadlo na princípe vzduch-voda, ktoré zabezpečuje prípravu vykurovacej vody, chladiacej vody a teplej úžitkovej vody. Toto ekologické riešenie prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy budovy.

Zaujímavosťou je, že všetky byty disponujú aspoň jednou kúpeľňou s oknom, zvýšenými stropmi s výškou 2,75 metra v obytných miestnostiach a majú predprípravu na vonkajšie žalúzie. Každá domácnosť má v suteréne k dispozícii aj miesto na parkovanie – je na každom, či si vyberie samostatný garážový box pre dve autá alebo voľné státie pre jedno vozidlo. A keďže v Nesto Prime podporujeme aktívny životný štýl, všetci obyvatelia majú prístup aj k umyvárni bicyklov.

Za hranicami bývania: Čo všetko ponúka život v novej štvrti Nesto

Nesto Prime je súčasťou väčšieho developerského projektu – novej štvrte Nesto, ktorá postupne vyrastá na ploche 47 hektárov. Prvá etapa projektu s názvom Na námestí so 180 bytmi je už skolaudovaná a takmer vypredaná, a štvrť sa postupne zapĺňa novými obyvateľmi.

Celá štvrť Nesto je budovaná na princípoch takzvaného 20-minútového mesta. To znamená, že všetky základné potreby budú v budúcnosti dostupné do 20 minút chôdze alebo jazdy na bicykli. V Neste okrem kvalitného bývania vznikne aj množstvo pracovných príležitostí, obchody, škôlka, škola a priestory na šport a oddych.

Zdroj: Lucron Nesto Prime tvorí iba 60 bytov v 6 bytových domoch

V celej štvrti sa počíta s intenzívnou výsadbou – už dnes spríjemňujú prostredie stovky stromov a okrasných kríkov a ďalšia zeleň pribudne postupne aj medzi obytnými blokmi. V blízkosti sa už dnes nachádza zrevitalizovaný lesopark s piknikovými zónami, grilmi a odpočinkovými plochami a množstvo zaujímavých historických artefaktov vojenskej histórie Bratislavy.

Významným benefitom štvrte je dopravná dostupnosť a dobré napojenie na diaľničný obchvat. Do centra mesta, na zastávku Zochova, sa obyvatelia dostanú linkou číslo 80 za 12 minút. Pre cyklistov je lokalita mimoriadne atraktívna – v okolí sa nachádzajú kvalitné cyklotrasy, ktoré umožňujú bezpečnú a rýchlu prepravu do iných častí mesta, ale aj rekreačnú jazdu smerom k Dunaju či do priľahlých rakúskych obcí.

Developerom projektu je spoločnosť Lucron, ktorá je známa svojím prístupom k vytváraniu komplexných mestských štvrtí. Nesto tak nie je len obyčajným obytným súborom, ale ambicióznym pokusom o vytvorenie fungujúcej komunity s dôrazom na vyváženosť bývania, služieb a oddychových zón.

Vízia celej budúcej štvrte Nesto v Petržalke, Zdroj: Lucron