Priestor na výraznejšie zlacňovanie na pumpách sa podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa nateraz vyčerpal. Aktuálny vývoj na ropnom trhu by mal podľa neho znamenať, že cena benzínu by sa na slovenských čerpacích staniciach mala udržať s rezervou nad úrovňou 1,50 eura za liter a cena nafty by nemala klesnúť pod 1,45 eura.

Očakáva, že ceny benzínu v Českej republike ostanú mierne pod 1,40 eura, pričom pod touto métou by mali ostať aj v Poľsku. „Lacnejšie ako na Slovensku možno natankovať aj v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku. Rakúske ceny sú pritom približne rovnaké ako slovenské,“ doplnil Pánis.

Česká republika by mala podľa Pánisa ostať najlacnejšia z regiónu. Cena nafty by mala klesnúť pod 1,35 eura, vo Varšave by sa mala držať pod hranicou 1,40 eura.

„V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku. V Chorvátsku a Slovinsku sa blížia k 1,45 eura, v Maďarsku k 1,50 eura. Najdrahšie zostáva Rakúsko s cenami presahujúcimi 1,50 eura,“ konštatoval Pánis.