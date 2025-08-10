Vyššie mesačné výdavky Slovákov v porovnaní s minulým rokom vplývajú aj na financovanie vecí mimo bežnej spotreby. Väčšiu investíciu ešte v tomto roku neplánuje 56 percent ľudí, zatiaľ čo vlani ich bolo v rovnakom období 40 percent. Klesla pritom deklarovaná kúpyschopnosť v rôznych oblastiach, napríklad pri kúpe nehnuteľnosti, auta či drahšej elektroniky. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v júni tohto roka na vzorke 1 000 respondentov realizovala agentúra Ipsos pre Home Credit Slovakia.
Svoju aktuálnu finančnú situáciu hodnotí oproti roku 2024 ako horšiu viac ako polovica Slovákov (52 percent). Mnohí uvádzajú, že museli celkovo obmedziť všetky svoje výdavky, čo sa prejavuje aj v prípade väčších investícií. „Počet ľudí, ktorí neplánujú väčšiu investíciu, medziročne stúpol o 16 percentuálnych bodov (p. b.), keďže vlani ich bolo 40 percent. Vo väčšej miere sa to prejavuje vo vekovej kategórii od 54 do 65 rokov a taktiež v prípade tých, ktorí žijú v domácnosti sami,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Zatiaľ čo vlani plánovalo investovať do vybavenia domácnosti v podobe drahších spotrebičov či nábytku 22 percent opýtaných, tento rok je to len desať percent. V prípade rekonštrukcie nehnuteľnosti ide taktiež o pokles, a to zo 17 na 14 percent, pri kúpe nehnuteľnosti z päť na tri percentá. Deklarovaná kúpyschopnosť elektroniky klesla podľa prieskumu z 13 na 8 percent a automobilu z 12 na 6 percent.
Pri otázke, ako by chceli ľudia na Slovensku prípadné väčšie investície financovať, najčastejšie spomínajú úspory (53 percent), nasledujú mesačné výplaty členov domácnosti. Ďalej je to kombinácia pôžičky, úspor a výplaty (22 percent). Samotnú pôžičku spomenulo 11 percent respondentov.
„Zo svojich úspor hodlajú vo vyššej miere financovať väčšie investície najmä ľudia žijúci v západnej časti Slovenska, taktiež obyvatelia miest, a to s počtom od 20 000 do 100 000 a tiež vysokoškolsky vzdelaní ľudia,“ vymenoval Ondrušek.
Výsledky prieskumu ukázali aj to, že mnohí Slováci už tento rok majú osobnú skúsenosť s nejakou formou novej pôžičky z banky či nebankovej spoločnosti. Najčastejšie išlo o spotrebiteľský úver (deväť percent), potom to bol nákup tovaru na splátky a kreditná karta (obidve osem percent). Nasledovali krátkodobá a neúčelová pôžička (šesť percent), lízing na auto či hypotéka (päť percent).