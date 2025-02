S využívaním generatívnej umelej inteligencie má skúsenosť tretina slovenskej populácie. 13 percent AI využíva pravidelne, 20 percent ju využilo párkrát. 20 percent umelú inteligenciu zatiaľ nevyužilo, ale plánujú to. Každý druhý oslovený uvádza, že umelú inteligenciu doteraz nevyužil a ani to neplánuje zmeniť. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research.

Najvýraznejšie rozdiely vo využívaní umelej inteligencie vidíme u ľudí rôzneho veku. Najobľúbenejšia je najmä medzi mladými. Využívajú ju až dve tretiny ľudí z Generácie Z. Popularite sa teší aj medzi mladšími mileniálmi. S rastúcim vekom je jej využívanejšie zriedkavejšie.

Tí, ktorí umelú inteligenciu vôbec neplánujú využiť, k nej majú celkovo negatívnejší postoj. Je medzi nimi výrazne viac ľudí, ktorí vnímajú negatívne rozvoj umelej inteligencie a jej vplyv na ľudstvo. Častejšie v tejto skupine obyvateľstva nájdeme ženy, ľudí nad 45 rokov, ľudí s nižším stupňom vzdelania a z najmenších obcí. Každý druhý, čo využíva umelú inteligenciu, prostredníctvom nej vyhľadáva informácie.

Druhý najčastejší spôsob je využívanie AI namiesto jazykového prekladača. Obľúbená je aj práca s textom či generovanie obrázkov a videí, ktoré využíva približne štvrtina využívajúcich AI. Umelá inteligencia nám neslúži len na pracovné či školské účely. Približne pätina ľudí, ktorí ju využívajú, vďaka nej hľadajú praktické tipy pre osobný život či inšpirácie vo varení.

Vek je aj v tomto prípade hlavnou premennou, kde nachádzame odlišnosti vo využívaní umelej inteligencie. Gen Z ju okrem vyhľadávanie informácií využívajú aj na tvorbu študijných textov. Staršie generácie majú na prvých priečkach spôsobu využívania AI prekladanie a generovanie textov. A takí Baby Boomeri, najstaršia generácia vo veku nad 60 rokov, okrem vyhľadávania informácii a prekladača využíva umelú inteligenciu aj na praktické tipy v oblasti osobného života.

Aj keď najčastejší spôsob využívania umelej inteligencie je vyhľadávanie informácií, väčšina ľudí ešte stále uprednostňuje klasický spôsob vyhľadávania informácií cez online vyhľadávače. Len pätina ľudí, ktorí využívajú umelú inteligenciu, ju zároveň preferuje na vyhľadávanie informácií online. V prepočte na celú populáciu je to len 7 percent ľudí. Častejšie medzi nich patria celkovo nadšenci umelej inteligencie, ktorí pozitívne vnímajú rozvoj AI a jej vplyv na ľudstvo a najmladší užívatelia z Generácie Z.

Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že umelá inteligencia nebude úplnou náhradou klasických online vyhľadávačov. Pravdepodobný budúci vývoj bude skôr integrácia AI do vyhľadávačov, čo už môžeme vidieť napríklad v experimentoch spoločností ako Google či Microsoft. Toto spojenie môže priniesť to najlepšie z oboch svetov – presnosť a aktuálnosť klasického vyhľadávania spolu s pokročilým porozumením a analýzou, ktoré ponúka AI.

Pocity z umelej inteligencie sú v spoločnosti stále zmiešané. U 40 percent populácie vyvolávajú schopnosti umelej inteligencie strach a obavy. Len o niečo menej ľudí zároveň vníma aj jej potenciál zefektívniť procesy mnohých firiem. Približne pätina populácie sa obáva, že ich umelá inteligencia nahradí v práci.