Až štvrtina Slovákov zastáva názor, že na investovanie majú čas a najprv si treba život užívať. Rovnaký podiel tvrdí, že sporiť sa neoplatí pre infláciu. Vyplýva to z júnového prieskumu agentúry Ipsos pre 365.invest, ktorý sa zameral na finančné správanie obyvateľov.
Prieskum zároveň ukázal, že 90 percent respondentov súhlasí s tým, že odkladať si peniaze na horšie časy je správne, no v praxi mnohí zlyhávajú. Problém nie je v tom, že by nevedeli, čo je správne, ale že nemajú zaužívané robiť finančné rozhodnutia s ohľadom na budúcnosť. Psychologický fenomén „preferencia prítomnosti“ spôsobuje, že ľudia uprednostňujú okamžité pôžitky pred dlhodobými cieľmi. Až 30 percent opýtaných impulzívne nakupuje zbytočnosti, pričom tento zlozvyk sa týka až 40 percent mladých vo veku 27 až 35 rokov.
Tomáš Cár z 365.invest zdôrazňuje, že investovanie je účinný nástroj na ochranu a budovanie majetku. „Cieľom nie je prestať si užívať život, ale nájsť rozumnú rovnováhu. Automatické investovanie malej sumy mesačne je bezbolestný spôsob, ako si budovať majetok bez zásadného ohrozenia životného štýlu,“ vysvetľuje Cár.
Odporúča pravidelné odkladanie peňazí, správne nastavenie cieľov a diverzifikáciu portfólia, vrátane akcií, dlhopisov a realitných fondov. Tie podľa odborníka prinášajú stabilný a pravidelný výnos bez potreby neustálej pozornosti.