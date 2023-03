Poľské opozičné strany majú jedinú šancu, ako poraziť terajšiu vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS) v jesenných parlamentných voľbách - Musia sa spojiť a vytvoriť spoločnú kandidátku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v pondelok zverejnil poľský denník Gazeta Wyborcza. Prieskumu sa zúčastnilo štyritisíc respondentov.

Vytvorenie širokej koalície

Až donedávna si poľská opozícia mohla byť istá víťazstvom bez ohľadu na to, v akej konfigurácii do volieb nastúpi. Prieskum ale ukázal, že v posledných mesiacoch podpora štvorice opozičných zoskupení - Občianskej koalície vedenej liberálnou Občianskou platformou, Poľska 2050, Poľskej ľudovej strany a Ľavice - zoslabla natoľko, že samostatne nebudú schopní poraziť PiS a jej potenciálneho partnera, pravicovú a euroskeptickú Konfederáciu.

„Iba v jedinom variante, keď vznikne spoločná kandidátka, môže opozícia počítať s tým, že získa väčšinu v dolnej komore parlamentu,“ zdôraznil denník.

Lídri štyroch opozičných zoskupení sa raz budú musieť stretnúť - a čím skôr, tým lepšie. Keďže ich voliči, ktorí sú si dávno vedomí nevyhnutnosti vytvorenia veľkej koalície, o chvíľu stratia nádej, že títo lídri dokážu niečo spoločne urobiť, varoval denník.

Prieskum si našiel svojich kritikov. „Prieskum bol nastavený tak, aby znovu podnikol pokus nahnať všetky strany naľavo od PiS do jednej kandidátnej listiny. Podľa mňa sa to nepodarí, pretože to nie je v záujme väčšiny strán,“ povedal serveru Onet politológ Antoni Dudek. Vytvoreniu širokej koalície tiež bráni Donald Tusk predseda najsilnejšej opozičnej strany, na ktorého majú niektorí „alergiu“.

Jesenné parlamentné voľby

Poliaci si majú nový parlament voliť už túto jeseň. Poľský prezident Andrzej Duda ešte presný termín nevyhlásil, podľa expertov pripadá do úvahy jedna zo štyroch nedieľ v období od 15. októbra do 5. novembra. Predchádzajúce voľby v rokoch 2015 a 2019 vyhralo PiS so svojimi koaličnými spojencami.