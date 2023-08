Japonské spoločnosti obmedzujú prácu z domu po tom, čo japonská vláda v máji presunula covid-19 do kategórie menej rizikových ochorení. O prácu na diaľku je však medzi zamestnancami veľký záujem. Vyplýva to z júlového prieskumu tlačovej agentúry Kyodo, ktorého výsledky zverejnila spoločnosť Persol Research and Consulting.

Podľa prieskumu podiel zamestnancov pracujúcich z domu v Japonsku klesol na 22,2 percenta, čo je najnižšia úroveň od vypuknutia pandémie. Viac ako štyri pätiny pracovníkov uviedli, že chcú takto pracovať aj naďalej.

V apríli 2020, keď bol v Japonsku prvýkrát vyhlásený výnimočný stav, bol podiel zamestnancov pracujúcich na diaľku 27,9 percenta. Vo februári minulého roka sa tento podiel vyšplhal na 28,5 percenta.

Podľa agentúry Kyodo sú spoločnosti opatrnejšie, pokiaľ ide o implementáciu práce na diaľku, v porovnaní s firmami v iných veľkých ekonomikách. Odborníci na pracovný trh poukazujú na rôzne faktory, ktoré bránia šíreniu telepráce v Japonsku, vrátane skostnatenej a hierarchickej pracovnej kultúry alebo obáv z nedostatku osobnej komunikácie.

„Vzhľadom na záujem zamestnancov o prácu z domu, je teraz dôležité ponúknuť flexibilné pracovné štýly, a nie sa úplne vrátiť k práci v kancelárii,“ povedal analytik Yuji Kobayashi zo spoločnosti Persol Research and Consulting.