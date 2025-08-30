Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí namiesto tradičného zamestnania volia flexibilnejšie formy práce. Najčastejšie ide o prácu na voľnej nohe, tzv. freelancing, ktorú právne zastrešuje najmä živnosť alebo autorské zmluvy. Tento trend prináša väčšiu slobodu a nezávislosť, ale zároveň aj väčšiu zodpovednosť. Správna voľba formy spolupráce totiž rozhoduje nielen o výške daní a odvodov, ale aj o legálnosti pracovného vzťahu, upozornila špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.
„Pri voľbe formy samostatnej zárobkovej činnosti je kľúčové pamätať na princíp, že obsah má prednosť pred formou. Vždy je potrebné najskôr analyzovať skutočný charakter činnosti – či ide o sústavné podnikanie, alebo napríklad o jednorazovú autorskú prácu. Zvolená zmluva alebo oprávnenie na výkon činnosti má následne dať tejto realite správny právny rámec. Až potom prichádza na rad otázka daní, odvodov a administratívnej záťaže, ktoré sa odvíjajú od tohto prvotného posúdenia,“ vysvetlil daňový poradca SKDP Ján Vajcík.
Autorská zmluva je typická najmä pre kreatívne profesie, akými sú napríklad copywriteri, dizajnéri či programátori. Z hľadiska administratívy je jednoduchšia, keďže autorovi diela spravidla odpadá povinnosť platiť odvody. Administratívne zjednodušenie sa často týka aj samotného vysporiadania dane. „Pri takomto licenčnom vzťahu zodpovednosť za zdanenie príjmu často preberá objednávateľ, ktorý pri výplate odmeny z nej zrazí daň,“ priblížil Vajcík.
Živnosť môže byť lepšou a možno aj nevyhnutnou voľbou pri dlhodobejších projektoch, pravidelných službách či práci s viacerými klientmi. Prináša síce povinnosť platiť odvody, zároveň však zabezpečuje aj nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne, akými sú dôchodok, materské alebo nemocenské.
Začínajúci živnostníci musia od prvého dňa platiť zdravotné odvody, v roku 2025 minimálne vo výške 107,25 eura mesačne, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Sociálne odvody sa platia spravidla až od druhého roka podnikania, aj to len v prípade, ak príjmy prekročia zákonom stanovený limit.
„Výšku a platenie odvodov môže ovplyvniť súbeh podnikania so zamestnaním, štatút študenta alebo dôchodcu, poberanie materského či rodičovského príspevku, ale aj to, či už človek v minulosti podnikal. Preto pred samotným založením živnosti je dobré informovať sa v zdravotnej a Sociálnej poisťovni,“ odporučil Vajcík. Živnostníci majú možnosť uplatniť si paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmov, maximálne v sume 20 000 eur ročne a zníženú sadzbu dane 15 percent pri zdaniteľných príjmoch do 100 000 eur.
Pri voľbe zmluvného vzťahu je podľa SKDP rozhodujúce najmä to, aby bol v súlade so skutočnou podstatou vykonávanej činnosti. Ak by bola zmluva uzatvorená len s cieľom znížiť daňovú povinnosť, správca dane na ňu nemusí prihliadať.
„Kľúčové je, aby zvolená právna forma zodpovedala skutočnému charakteru činnosti, pretože práve to má dosah na čistý príjem aj budúce nároky na dôchodok či sociálne zabezpečenie. Ak by zmluva slúžila len na obchádzanie zákona, správca dane na ňu v zmysle Daňového poriadku nemusí vôbec prihliadať. Preto odporúčame ešte pred začiatkom podnikania konzultáciu s odborníkom,“ doplnil Vajcík.