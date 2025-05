Novým poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre národnostné komunity sa stal bývalý predseda Maďarskej aliancie Krisztián Forró.

„Cieľom je podporiť ideu, že prezident Peter Pellegrini je prezidentom všetkých ľudí, a pomôcť vytvoriť komunitám také prostredie, aby sa cítili ako rovnocenní občania Slovenska,“ uviedol Forró, ktorý bude súčasťou delegácií hlavy štátu v rámci regionálnych výjazdov po Slovensku.

Nový poradca už absolvoval rokovanie so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny Ákosom Horonym, s ktorým diskutovali o otázkach spolupráce. „Prvým výsledkom by malo byť zvolanie okrúhleho stola predstaviteľov národnostných komunít do konca júna,“ ozrejmila kancelária prezidenta.