Uplynulý rok bol jeden z najťažších, konštatoval pre TASR prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti štyroch rokov od nástupu do funkcie. Posledný rok svojho mandátu chce podľa svojich slov pokračovať v poctivej službe verejnosti, založenej na kultivovanej, slušnej a nerozdeľujúcej politike.

„Vojna na Ukrajine, energetická kríza, rekordná inflácia, to všetko boli situácie, ktoré sa dotkli všetkých našich občanov a vyžadovali si vážne rozhodnutia a reakcie. Navyše počas týchto kríz kontinuálne prebiehala politická kríza, ktorá vyústila do rozpadu vládnej koalície a k dohode na predčasných voľbách,“ komentovala Čaputová uplynulé obdobie.

K dátumu predčasných parlamentných volieb uviedla, že septembrový termín si vybral parlament. „Ja som v každom svojom verejnom vystúpení vždy preferovala skorší, júnový termín,“ zopakovala prezidentka.

Nevymenovanie úradníckej vlády skôr prezidentka neľutuje. „Jednak to umožnilo vláde Eduarda Hegera prijať opatrenia, ktoré by úradníckej vláde v tom čase neprešli, a jednak táto vláda nastúpila vtedy, keď už nebola iná ústavná možnosť. To pomohlo jej akceptácii širšou verejnosťou aj väčšou časťou politického spektra,“ myslí si.

Posledný rok svojho mandátu chce Čaputová pokračovať v poctivej službe verejnosti, založenej na kultivovanej, slušnej a nerozdeľujúcej politike. „Čakajú nás náročné mesiace predvolebnej kampane a po voľbách konštituovanie novej vlády. Budem aktívna v tom, aby celý tento proces prebehol demokraticky a férovo pre Slovensko a jeho občanov,“ dodala pre TASR.

Na otázky o opätovnej kandidatúre prezidentka neodpovedala.