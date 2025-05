Viceguvernérom Národnej banky Slovenska sa stal Dušan Keketi, ktorého do funkcie vymenoval prezident Peter Pellegrini. Do marca zastával post ministra cestovného ruchu a športu, po dohode v koalícii ho nahradil Rudolf Huliak. Následne ho na návrh vlády schválil do vedenia NBS parlament.

Hlava štátu upozornila, že Slovensko a EÚ potrebujú naliehavo posilniť konkurencieschopnosť svojich ekonomík, ako aj európsky bezpečnostný pilier. V tomto ohľade považuje za dôležité stanoviská či odporúčania aj Národnej banky Slovenska, ktorá je súčasťou nadnárodných finančných formátov, kde sa o nových výzvach intenzívne diskutuje, doplnil