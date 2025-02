Pred členskými štátmi NATO je náročná debata, na aké percento má stúpnuť objem výdavkov na zbrojenie a akým tempom ich možno dosiahnuť, uviedol v Bratislave po stretnutí so šéfom NATO Markom Ruttem prezident Peter Pellegrini.

Slovensko si podľa neho uvedomuje morálny investičný dlh do vybavenia Ozbrojených síl SR, no zdôraznil, že nie je jedno, na čo sa peniaze využívajú. 20 percent by malo ísť na modernizáciu. „Slovensko až 35 percent výdavkov smeruje na modernizáciu a nielen na samotnú existenciu alebo samotné fungovanie armády,“ vyhlásil.

Generálny tajomník aliancie pripomenul, že na obranu nebude stačiť vynakladať ani tri percentá HDP ročne a konkrétny ciel treba dohodnúť v rámci obrannej organizácie. O výdavkoch na obranu by sa podľa neho malo rokovať ešte tento rok v Haagu.

Hlava štátu deklarovala, že Slovensko je a bude pevným členským štátom Severoatlantickej aliancie a nemá nijaký záujem meniť svoje ukotvenie ako v Európskej únii, tak aj v NATO.