Prezident Peter Pellegrini nepodpíše zákon o takzvanej covidovej amnestii a vráti ho s výhradami parlamentu na opätovné prerokovanie.

Hlava štátu nesúhlasí, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu pokuty za porušenie opatrení. „Považujem to za mimoriadne nebezpečný precedens,“ vyhlásil Pellegrini.

Zákon mal pôvodne odškodniť aj osoby, ktoré vedome porušovali opatrenia, napríklad v nemocniciach či domovoch seniorov, a teda mohli niekoho nakaziť. „Nemohol by som sa pozrieť do očí pozostalým obetí, ak by zákon začal platiť v tejto podobe. Treba ho upraviť,“ zdôraznil.

Prezident dodal, že Ústavný súd potvrdil protiústavnosť opatrení iba v prípade nedobrovoľného zatvárania ľudí do karanténnych zariadení. „V tomto bode súhlasím, aby ľudia, ktorí boli proti svojej vôli zavretí do karantény – a ešte si ju museli zaplatiť – boli odškodnení,“ vysvetlil Pellegrini.