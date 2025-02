Incident sa začal príspevkom na sociálnej sieti X, kde má J. Milei viac než 3,8 milióna sledovateľov. Prezident označil $LIBRA za „nástroj na ekonomickú transformáciu Argentíny,“ ktorý pomôže malým podnikom a startupom. O niekoľko hodín neskôr príspevok vymazal a vyhlásil, že s projektom nemá nič spoločné.

Krátko nato sa však ukázalo, že kryptomena nemá jasne definovanú infraštruktúru a jej cena sa prepadla o viac než 70 percent. Podľa údajov kryptomenovej platformy coinmarketcap sa hodnota tokenu krátko po Mileiho odporúčaní vyšplhala na takmer päť dolárov, no v priebehu troch hodín klesla na úroveň centov.

Javier Milei just DESTROYED the memecoin market:



Hours ago, Argentinian President Milei launched a memecoin, $LIBRA, for "the growth of their economy."



Within 5 hours, over -$4.4 BILLION of market cap was erased.



Is this the biggest rug pull in history?



(a thread) pic.twitter.com/t4T69r851d