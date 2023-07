Európski výrobcovia lietadiel Airbus znížili v prvom polroku tohto roka očistený prevádzkový zisk (EBIT) o jedno percento na 2,62 miliardy eur. Výsledky však prekonali očakávania, pretože firma zvýšila výrobu, aby splnila svoj ročný cieľ dodávok, a tržby rástli. Vyplýva to z vyhlásenia Airbusu.

Analytici podľa agentúry Bloomberg čakali zisk 2,5 miliardy eur. Tržby sa za január až jún zvýšili o 11 percent na 27,7 miliardy eur. Tržby divízie výroby civilných lietadiel a divízie helikoptér stúpli v každej o 16 percent. Tržby obrannej divízie však klesli o osem percent.

Airbus opakovane varoval pred pretrvávajúcimi problémami vo svojom dodávateľskom reťazci, ktoré ohrozujú jeho hospodárenie, hoci dopyt po lietadlách po odznení pandémie choroby covid-19 prudko rastie. Firma potvrdila svoj výhľad na tento rok, ktorý počíta s rastom očisteného prevádzkového zisku o zhruba sedem percent na šesť miliárd eur. Za celý rok potom plánuje dodať 720 lietadiel, keď v polroku dodal Airbus zákazníkom 316 lietadiel, o 19 viac ako v rovnakom období vlani.

Airbus vo vyhlásení potvrdil, že postupuje smerom k zvýšeniu výroby svojich najpredávanejších lietadiel z rodiny A320neo do roku 2026 na 75 lietadiel mesačne. Stiahol však zmienku o predtým uvádzanom predbežnom cieli, že do konca roka 2024 sa má výroba zvýšiť na 65 mesiacov. Podľa zdrojov vyrába teraz Airbus približne 47 úzkotrupých lietadiel z rodiny A320neo mesačne, pôvodne však chcel do polovice tohto roka vyrábať 55 lietadiel mesačne.