Všetci to robíme. Na pracovnom stretnutí alebo na rande sa do konverzácie vkradnú dve slová: „Myslím si, že by sme mali zvoliť možnosť A.“ „Myslím si, že by sme si mali pozrieť tento film.“ Aj keď občasné použitie tejto frázy nemusí byť problém, jej časté opakovanie v nesprávnom kontexte môže oslabiť váš prejav, znížiť autoritu a podkopať sebavedomie, upozorňuje portál CNBC.

„Myslím si“ je príkladom zjemňujúceho jazyka – slov a fráz, ktoré oslabujú vaše tvrdenia a robia ich menej presvedčivými. Medzi ďalšie bežné výrazy patria „len“, „prepáč“ alebo „možno“. Hoci tieto slová môžu pôsobiť zdvorilo, v profesionálnom kontexte môžu znížiť vašu dôveryhodnosť a spôsobiť, že vaše názory budú prehliadané.

Použite túto nenápadnú, ale účinnú zmenu. Namiesto „myslím si“ skúste hovoriť „odporúčam“.

„Myslím si, že by sme mali posunúť termín.“

„Odporúčam posunúť termín.“

Prvé vyjadrenie pôsobí váhavo, zatiaľ čo druhé je rozhodnejšie. Hoci obsah oboch výrokov je rovnaký, spôsob, akým je formulovaný, má výrazný vplyv na jeho vnímanie poslucháčmi.

Tu je niekoľko príkladov:

Namiesto: „Myslím si, že by sme mali vybrať druhý návrh.“

Skúste: „Odporúčam vybrať druhý návrh.“

Namiesto: „Myslím si, že by sme mali uprednostniť tento projekt.“

Skúste: „Odporúčam uprednostniť tento projekt.“

Namiesto: „Myslím si, že by si mal zmeniť rezerváciu.“

Skúste: „Odporúčam zmeniť rezerváciu.“

Ako sa teda zbaviť zvyku používania „myslím si“? Niekoľko stratégií, ktoré môžu pomôcť: