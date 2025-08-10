Produkcia vína vo Francúzsku by sa mala tento rok zotaviť a vzrásť minimálne o desať percent, aj keď celková produkcia by mala zotrvať pod päťročným priemerom. K optimistickej prognóze prispieva priaznivé počasie, ktoré sa tento rok vyvíja omnoho lepšie než vlani. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na prvotné odhady francúzskeho ministerstva pôdohospodárstva.
Francúzsko, ktoré spolu s Talianskom a so Španielskom tvorí trojicu najväčších producentov vína na svete, očakáva tento rok produkciu od 40 miliónov do 42,5 milióna hektolitrov. V porovnaní s rokom 2024, keď sa produkcia vína v dôsledku nepriaznivého počasia prepadla na najnižšiu úroveň za takmer 70 rokov, to znamená zvýšenie zhruba o desať až 17 percent.
Odhadovaná tohtoročná produkcia vína je však naďalej mierne pod 5-ročným priemerom na úrovni 42,9 milióna hektolitrov. Jeden hektoliter predstavuje zhruba 133 štandardných fliaš vína.
„Počasie v tomto roku sa vyvíja omnoho priaznivejšie než vlani. Horúce a suché dni na začiatku leta pomohli zmierniť tlak chorôb,“ uviedlo ministerstvo v správe, pričom dodalo, že zber hrozna sa v mnohých regiónoch začne podľa všetkého skôr než zvyčajne. Vlani sa pod slabé úrody a nižšiu produkciu vína podpísali výdatné dažde, krupobitia a napadnutia škodcami súvisiace s extrémnym počasím.
Tento rok sa očakáva výraznejšie zvýšenie úrod hrozna v regiónoch ako Burgundsko, Champagne, Charentes a údolie rieky Loire. Avšak v oblastiach na juhu, ako sú Bordeaux a Languedoc-Roussillon, produkciu vína ovplyvní vyklčovanie niektorých viníc. Od začiatku roka 2024 bolo na juhozápade Francúzska zlikvidovaných viac než 20 000 hektárov viniča.
Ministerstvo pôdohospodárstva vychádzalo vo svojich odhadoch na tento rok z údajov získaných do 1. augusta. Ich aktualizácia sa očakáva začiatkom septembra.