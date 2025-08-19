Veľkosť trhu priemyselných a logistických nehnuteľností na Slovensku dosiahla v druhom štvrťroku 106 000 m². Čistá nájomná aktivita predstavovala 58 000 m². Vzrástla oproti prvému kvartálu o 34 percent, medziročne však klesla o 47 percent.
Najväčší podiel mali renegociácie s 35 percentami, nasledovali nové nájmy s 28 percentami a predprenájmy s 25-percentným podielom. Krátkodobé kontrakty tvorili 10 percent a expanzie 2 percentá.
Najviac prenajatých plôch pripadlo na Bratislavu a okolie, spolu 54 percent. Zvyšok západného Slovenska mal 35 percent, východ 7 percent a stred len 3 percentá, podľa analýzy medzinárodnej poradenskej spoločnosti CBRE
Najsilnejším sektorom bola logistika tretích strán a e-commerce s 28 percentami. Elektronika tvorila 17 percent, automobilový priemysel 12 percent, maloobchod 9 percent, logistika 3 percentá a výroba 2 percentá.
Najvyššie nájomné zostalo stabilné na úrovni 5,80 eura za m² mesačne. Priemerné nájomné kleslo na 4,70 eura. Miera neobsadenosti vzrástla na 6,1 percenta. Najviac voľných hál bolo na západnom Slovensku so 7,85 percentami a na strednom Slovensku so 7,38 percentami. Najnižšia neobsadenosť, iba 2,86 percenta, bola na východe.
Na trh pribudlo 68 000 m² nových priestorov. Vo výstavbe je ďalších 240 000 m², z ktorých 77 percent je už predprenajatých.