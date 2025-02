Neformálny samit o Ukrajine a bezpečnosti Európy v Paríži označil premiér Roberta Fica za „stretnutie priateľov vojny“. Slovensko podľa jeho slov na takýchto „bojových stretnutiach“ nemá čo robiť. Telefonicky o tom informoval aj predsedu Európskej rady Antónia Costu.

„Neformálne stretnutia priateľov vojny v Paríži sú výsledkom úplne zbytočnej nervozity, do ktorej sa EÚ dostáva vlastným pričinením. Nervózni sme, keď nám americký viceprezident v Mníchove povie pravdu. Nervózni sme, keď nás USA a Rusko nevolajú za rokovací stôl o mieri na Ukrajine,“ uviedol premiér.

Zvolať by sa podľa neho mal riadny samit všetkých členských krajín EÚ a „naliať si čisté víno“. „Svet vo februári 2025 je úplne iný, ako svet v decembri 2024. A buď to akceptujeme a zareagujeme na to, alebo sa opäť rozplačeme a budeme robiť všelijaké trucpodniky,“ skonštatoval Fico.

„Keď nový americký prezident prináša nové mierové vetry, sa Európa snaží dostať do polohy mierotvorcu a pchá nohu do dverí, ktoré chcú aspoň nateraz predstavitelia USA a Ruska zatvoriť, aby mali pokoj na rokovanie,“ povedal premiér s tým, že Európa by mala zobrať zodpovednosť za ostatné tri roky a vytvoriť priestor USA a Rusku na rokovanie.

Súhlasí, že výsledkom rokovania medzi USA a Ruskom môže byť niečo, čo nebude zodpovedať spravodlivému mieru pre Ukrajinu. „Čo sa takmer s istotou stane. A to najmä vďaka prístupu Západu k vojne. Ale ak to bude mier a skončí sa zbytočné zabíjanie, k takejto dohode by mala EÚ pristúpiť konštruktívne, neatakovať ju, ale pokúsiť sa vylepšiť ju v prospech Ukrajiny. Za plnej účasti Ukrajiny,“ uviedol premiér.