Premiér Robert Fico nie je proti zavedeniu čisto štátneho záchranného systému na Slovensku. Ako uviedol predseda vlády v najnovšom videu na sociálnej sieti, na nejaký čas sa môžu predĺžiť súčasné licencie na záchranky pre končiacich partnerov čim by sa vytvoril dostatočný časový priestor na úvahy, ako ďalej v tejto mimoriadne lukratívnej časti slovenského zdravotníctva.
„Ja som etatista a uznávam silnú úlohu štátu. Pozrite sa, minútu pred dvanástou sme zastavili privatizáciu strategického letiska v Bratislave a ponechali sme ho v rukách štátu. A aj v štátnom vlastníctve sa letisko rozvíja. Prečo by tomu tak nemalo byť aj pri záchrannom systéme, kde prím zohrávajú privátne firmy?,“ opýtal sa Fico.
Naďalej trvá na tom, že strana Hlas-SD a jej minister zdravotníctva Kamil Šaško, musia zrušiť aktuálny tender na záchranky. „Považujem za veľkú politickú chybu, že Hlas–SD svojou komunikačnou nešikovnosťou pri organizovaní tendra na záchranky priam vykúpil opozíciu, najmä Poslušné Slovensko zo škandálu okolo ovplyvňovania slovenských volieb v roku 2023 britskou vládou v očividný prospech Poslušného Slovenska. Namiesto toho, aby sa škvarili vo vlastnej šťave, Ministerstvo zdravotníctva SR, ovládané Hlasom–SD, sa im položí na tanier ako upečené kura. Na, pekne si ma zjedzte. A aj si ho podávajú na raňajky, na obed aj večeru, čo je samozrejme na obrovskú škodu danej koaličnej strany, ale aj celej vládnej koalície,“ konštatoval Fico.