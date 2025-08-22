Predprimárne vzdelávanie má byť od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok neskôr má byť povinné už aj pre trojročné deti.
Rodič by zároveň mal možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak by mal požadované vzdelanie. Podmienky vzdelávania by ale boli miernejšie ako pri päťročných deťoch.
V rámci navrhovaného modelu domáceho vzdelávania by nebolo povinnosťou dieťa prihlásiť do materskej školy, ale iba oznámiť domáce vzdelávanie obci. Zároveň by určená materská škola po dovŕšení štvrtého roku veku posudzovala dosiahnutá úroveň vzdelania dieťaťa.
Ak by sa preukázalo, že dieťa nemá rozvinuté vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s obsahom vzdelávania, rodič by bol povinný podať prihlášku na vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.