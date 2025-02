„V roku 2024 sme zaznamenali mierny nárast poistných zmlúv na úrovni približne 3 %. Čo sa týka rastu tržieb, jeho tempo bolo podmienené infláciou aj nárastom nákladov na poistné plnenia,“ uvádza Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA. Podľa zástupcu najväčšej poisťovne na Slovensku je však tempo rastu poistného trhu nízke: „Ak hovoríme o pomere výšky predpísaného poistného voči HDP, na Slovensku to nie sú ani 3 %. Začíname výrazne zaostávať za krajinami strednej a východnej Európy. Absentujú tu rôzne podporné schémy aj zo strany štátu, ktoré by mohli zvýšiť záujem a atraktivitu poistenia.“ Pre porovnanie, vo vyspelých krajinách sa pohybuje predpísané poistné skoro na úrovni 10 % výšky HDP.

Zdroj: freepik Poisťovne apelujú na potrebu krokov zo strany štátu, ktoré by vo zvýšenej miere podporili väčší záujem trhu o poistenie.

Daňovo-odvodové zaťaženie dosahuje takmer 50 % hospodárskych výsledkov poisťovní

Na hospodárenie slovenských poisťovní má od roka 2023 výrazný vplyv zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia sektora. „Deficit štátneho rozpočtu sa štát snaží riešiť zdanením finančného sektora a špeciálnymi odvodmi, čo zároveň brzdí rozvoj poistného trhu. O to viac sme vďační našim klientom za dôveru, ktorú sme cítili aj minulý rok. Sme radi, že sa nám darí neustále zvyšovať ich záujem o naše poistné produkty a inovatívne služby,“ približuje generálny riaditeľ Kooperativy a zároveň prezident SLASPO, Vladimír Bakeš. Kľúčom k úspechu, podľa neho, je, aby sa poisťovne sústredili na nepretržité zlepšovanie zákazníckej skúsenosti, napredovanie v digitálnej transformácii a neustále zvyšovanie vlastnej efektivity.

Podľa údajov SLASPO, už pred tohtoročnými zmenami dosahovalo daňovo-odvodové zaťaženie takmer 50 % hospodárskych výsledkov poisťovní. V roku 2025 sa povinnosti v tejto oblasti ešte prehlbujú. Možno odhadovať, že aktuálne ďalšie zvýšenie dane z príjmu, zvýšenie DPH a zavedenie transakčnej dane bude mať na poistný sektor negatívny dopad na úrovni ďalších 35 až 40 mil. eur. Poisťovne pritom budú musieť tento vývoj zohľadňovať aj v cenotvorbe produktov a služieb.

Poisťovne apelujú na potrebu krokov zo strany štátu, ktoré by vo zvýšenej miere podporili väčší záujem trhu o poistenie. „To totiž vytvára aj určitú alternatívu či už sociálnemu alebo zdravotnému poisteniu a zabezpečuje, aby poškodení klienti nepadli do sociálnej pasce,“ argumentuje Vladimír Bakeš a pokračuje: „Riešením by mohla byť pomoc napr. formou daňového bonusu, aby si klient, ktorý si uzatvorí napr. životné poistenie, mohol časť nákladov uplatniť v rámci svojich daňových povinností.“ Rovnako dôležitá je aj priama edukácia verejnosti, aby sa zvýšila dostupnosť a atraktivita poistenia pre ešte širšiu skupinu obyvateľov na Slovensku. A to aj v kontexte čoraz výraznejších sociálnych či klimatických rizík, ktoré potvrdzujú význam životného poistenia, resp. poistenia majetku.

Riziká v dôsledku živelných udalostí rastú

Extrémne búrky, prívalové dažde a záplavy, ktoré prichádzajú čoraz intenzívnejšie v dôsledku klimatických zmien, napáchali minulý rok počas mesiacov jún až september rekordné škody na majetku a vozidlách. Podľa údajov poisťovne KOOPERATIVA boli najvyššie za ostatných desať rokov.

„Naše štatistiky jednoznačne potvrdzujú, že zabezpečiť si svoj majetok v čase postupujúcich klimatických zmien je nevyhnutnosťou. Hoci počas minulého leta a začiatku jesene padali všetky dlhodobé rekordy, sme radi, že vďaka promptnému nasadeniu a likvidácii škôd v zrýchlenom konaní sa nám darilo stáť v plnej sile na strane našich klientov,“ približuje Vladimír Bakeš. Len počas samotného leta 2024 stúpol v porovnaní s rokom 2022 počet škôd spôsobených prudkými zmenami počasia o viac ako 400 percent.

Zdroj: freepik Dáta SLASPO ukazujú, že viac ako 50 % nehnuteľností na Slovensku nie je poistených, alebo má poistku zastaralú.

Dáta SLASPO pritom ukazujú, že viac ako 50 % nehnuteľností na Slovensku nie je poistených, alebo má poistku zastaralú. Práve uzavretie správnej poistnej zmluvy na aktuálnu hodnotu majetku je kľúčom, ako predchádzať k nežiadúcemu podpoisteniu, a tým kráteniu poistného plnenia v prípade škody. „Odporúčam aktualizovať si svoje poistenie každý rok. V ideálnom prípade by si mal klient pri uzatvorení zmluvy dohodnúť tzv. automatickú indexáciu poistnej sumy. Tým pádom sa vyhne tomu, že pri škode dostane polovicu alebo možno len tretinu z reálnej hodnoty poisteného majetku,“ zdôrazňuje šéf najväčšej poisťovne.

S rastúcim objemom vyplácaného poistného plnenia je pre poisťovne čoraz dôležitejšie riadenie rizík a efektívne zaistné programy. Potvrdzuje to aj poisťovňa KOOPERATIVA, ktorá je v tejto oblasti zastabilizovaná svojím priamym prepojením s materskou skupinou Vienna Insurance Group. „Naša skupina patrí medzi najväčších a najdôveryhodnejších odborníkov na riadenie rizík v regióne strednej a východnej Európy. Zodpovedná a konzervatívna firemná a zaisťovacia politika VIG je aj pre nás na Slovensku istotou, že budeme schopní úspešne čeliť prichádzajúcim zmenám a rizikám,“ hodnotí za jednotku na domácom poistnom trhu Vladimír Bakeš a dodáva, že najväčšie živelné riziká, ktorých intenzita bude v Európe v dôsledku klimatických zmien zrejme narastať, predstavujú povodne a zemetrasenie. „Prostriedky, ktoré poisťovne odvádzajú do štátneho rozpočtu vo forme daní a odvodov, by mohli čiastočne slúžiť na to, aby sa znižoval potenciál možnej škody do budúcna,“ odporúča zároveň Vladimír Bakeš.

Zdroj: Vizionári Komerčné poistenie pomáha zabezpečovať, aby poškodení klienti nepadli do sociálnej pasce – hovorí prezident SLASPO Vladimír Bakeš.

Prísnejšie sankcie pre neplatičov PZP

Výrazným problémom slovenského poistného trhu sú dlhodobo neplatiči povinného zmluvného poistenia (PZP). Na cestách jazdí viac ako 320-tisíc nepoistených áut a škody spôsobené týmito vodičmi sa ročne pohybujú na úrovni okolo 10 mil. eur. Na ich vyplácanie poškodeným klientom sa skladajú poisťovne formou príspevkov do poistného garančného fondu v správe Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), čo sa následne odzrkadľuje aj na cenách poistného.

„Slovensko sa ako člen EÚ zaviazalo podniknúť opatrenia, aby podiel nepoistených vozidiel klesol pod 3 %. Pozitívnym príkladom pre nás môžu byť okolité krajiny ako Česká republika, Maďarsko či Poľsko, kde sa tento cieľ už podarilo dosiahnuť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Kooperativy, Vladimír Bakeš. Riešenie tejto situácie aktuálne predstavuje spolupráca medzi Ministerstvom vnútra SR a SKP. Výsledkom spolupráce má byť viacero systémových nástrojov, zmien v zákonoch, ako aj nový systém prísnejších sankcií a postihov pre majiteľov úmyselne dlhodobo nepoistených áut, ktoré pripravujú uviesť do praxe v rámci tohto roka.

Zdroj: freepik Slovensko sa ako člen EÚ zaviazalo podniknúť opatrenia, aby podiel nepoistených vozidiel klesol pod 3 %.

Novinky a príležitosti na obzore

Popri príprave na rast rizík čakajú sektor poisťovníctva aj viaceré nové príležitosti. Dlhodobo pozitívnym trendom je rozvoj digitálnych inovácií v poisťovníctve, čoraz intenzívnejšie ide už aj o zapájanie umelej inteligencie – napr. pri spracovaní žiadostí o poistné plnenie či oceňovaní a posudzovaní rizík poistenia. „Výzvou ale ostáva vysporiadať sa aj s potenciálnymi komplikáciami, napr. v podobe deepfakes fotografií a videí, ktoré môžu byť použité na podvodné účely pri uplatňovaní poistných nárokov. Stále viac do popredia sa bude dostávať aj poskytovanie poistenia kybernetických rizík,“ vymenúva Vladimír Bakeš.

Príležitosť pre poisťovne spočíva aj v zmenách potrieb a preferencií klientov. „Prichádza nová generácia klientov, pre ktorých je dôležité mať pripravené kvalitné, rozmanité a obsiahle poistenie, ktoré pokrýva všetky potreby. Naším cieľom je poskytnúť im atraktívne produkty a čo najmodernejšie služby pre každodenný život, a to medzi prvými. V prípade firemných klientov ide aj o dôraz na spoločensky zodpovedné a udržateľné podnikanie a správanie,“ uzatvára generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.

