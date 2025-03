Pokračovanie zastropovania regulovaných cien plynu a tepla pre domácnosti môže pre slovenské verejné financie znamenať navýšenie nákladov o jednu miliardu eur. Pokiaľ by vláda neprijala dodatočné konsolidačné opatrenia, plánovaný deficit by sa v roku 2026 zvýšil o 0,4 percenta hrubého domáceho produktu a o 0,3 percenta v roku 2027, poukázali analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„Zatiaľ čo prvotná rýchla reakcia plošnej pomoci sa dala pochopiť vzhľadom na veľkosť šoku a nedostatok času na prípravu adresnej pomoci, s postupom času je jej pokračovanie oveľa menej objektívne zdôvodniteľné,“ zhodnotili analytici RRZ.

Tohtoročné náklady na plošné zadotovanie regulovanej ceny energií na úrovni vlaňajška môžu dosiahnuť 370 miliónov eur.

Prípadné rozhodnutie vlády nepokračovať v dotovaní cien by zasiahlo ekonomiku najviac v budúcom roku. Vzhľadom na zafixovanie cien by bol ich nárast dvojnásobný v porovnaní s tým, aký hrozil tento rok. „Spotreba domácností, čeliacim o tretinu vyšším cenám energií, by v prípade nepokračovania dotácií rástla o 0,6 percentuálneho bodu pomalšie než v prípade plošne zadotovaných cien,“ predpokladá RRZ. Krátkodobo negatívne by sa to prejavilo aj na inflácii, ktorá by v takomto prípade v roku 2026 dosiahla päť percent.

Makroekonomické dôsledky rozhodnutia by boli v roku 2027 menej výrazné a čiastočne by kompenzovali dynamický rast cien v roku 2026. „Aj keď by bol v prípade opustenia politiky plošného dotovania kumulovaný nárast ekonomiky do konca volebného obdobia menší o približne pol percenta, do roku 2029 by boli ekonomické straty minimalizované, fiškálna situácia lepšia a verejný dlh nižší o jedno percento HDP,“ doplnili analytici.