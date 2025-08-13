Celosvetový predaj elektromobilov v júli vzrástol medziročne o 21 percent na 1,6 milióna vozidiel. Tempo rastu ale bolo najpomalšie od januára a v porovnaní s júnom predaj klesol o 25 percent, pretože sa znížil záujem o plug-in hybridy v Číne.
Rast predaja elektromobilov v Číne sa spomalil na 12 percent, keď sa v prvej polovici roka mesačne zvyšoval v priemere o 36 percent. Prudký rast pribrzdilo najmä pozastavenie niektorých vládnych dotačných programov na nákup elektrických vozidiel.
Čína napriek tomu zostáva najväčším automobilovým trhom na svete a predstavuje viac ako polovicu globálnych predajov elektrických vozidiel.
Relatívne mierne spomalenie celkového predaja elektromobilov ukazuje, že ostatné trhy čiastočne kompenzovali slabší výkon v Číne. V Európe predaj batériových vozidiel stúpol o 48 percent na približne 390-tisíc, pričom trh na „starom kontinente“ ťaží zo stimulov zameraných na urýchlenie dekarbonizácie. V Severnej Amerike vzrástol predaj o desať percent na vyše 170-tisíc áut a vo zvyšku sveta predaj elektromobilov „vyskočil“ o 55 percent na viac ako 140-tisíc vozidiel.
Za sedem mesiacov sa globálny predaj elektromobilov zvýšil o 27 percent na 10,7 milióna.