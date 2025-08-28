Predaj nových áut v Európe sa v júli zvýšil o 5,9 percenta. Nárast v Nemecku prevážil nad poklesom v Británii, Francúzsku a Taliansku. V rámci samotnej Európskej únie (EÚ) sa predaj zvýšil o 7,4 percenta, oznámilo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).
Celkovo sa v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) v júli predalo 1,09 milióna áut. Predaje skupín Volkswagen a Renault medziročne vzrástli o 11,6 percenta a 8,8 percenta, zatiaľ čo Stellantis zaznamenal pokles o 1,1 percenta. Predaj spoločnosti Tesla klesol o 40,2 percenta a jej podiel na európskom trhu sa znížil na 0,8 percenta z 1,4 percenta v júli. Predaj čínskeho výrobcu elektrických vozidiel BYD medziročne vyskočil až o 225 percent a trhový podiel tejto značky dosiahol 1,2 percenta.
Objem predaja čisto elektrických áut (BEV) sa zvýšil o 39,1 percenta, plug-in hybridov o 14,3 percenta a hybridov o 56,9 percenta. Tieto tri typy elektrifikovaných vozidiel sa na predaji osobných áut v EÚ podieľali v júli 59,8 percentami. Pred rokom ich podiel predstavoval 51,1 percenta.
Celkový predaj v Nemecku vzrástol o 11,1 percenta. Vo Veľkej Británii klesol o 5 percent, vo Francúzsku o 7,7 percenta a v Taliansku o 5,1 percenta. Španielsko, Poľsko a Rakúsko zaznamenali nárast o 17,1 percenta, 16,5 percenta a 31,6 percenta.