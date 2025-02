Prvá slovenská banka, Hornouhorská banka Tatra, účastinná spoločnosť, bola po takmer ročných prípravách založená 2. februára 1885 v Martine. V nedeľu (2. 2.) uplynie 140 rokov od tohto významného počinu v dejinách slovenského finančníctva.

Koncom 60. rokov 19. storočia sa začali na Slovensku vo väčšej miere zakladať peňažné ústavy. Medzi nimi vznikla 2. februára 1885 v Martine aj Hornouhorská banka Tatra, ktorá bola prvým finančným ústavom so slovenským kapitálom. Iniciátorom jej založenia boli najmä slovenskí podnikatelia Rudolf Krupec a Ján Milec. V riadiacich orgánoch banky pôsobili mnohé osobnosti slovenskej politiky a kultúry.

O programe banky sa dozvedáme z listu jej zakladateľov Pavlovi Kuzmánymu, riaditeľovi Živnobanky v Prahe, napísanom v januári 1884:

1. Vstúpiť do spojitosti so všetkými na našich stranách účinkujúcimi sporiteľňami, pomocnicami, čo sprostredkujúci ústav pri zadovažovaní pre ne lacného úveru, a podľa potreby napomáhať zakladanie takýchže ústavov tam, kde ich ešte niet a kde by oni predsa prosperovať mohli.

2. Obľahčovať dosť významný obchod našich turčianskych šefraníkov, trenčianskych drotárov a oravských plátenníkov v cudzozemsku.

3. Umožňovať zavádzanie kupecko-priemyselných i továrnických podnikov na našich stranách, v ktorých pohodlie železničnej premávky, zavedenie väčšieho priemyslu nám čo životnú otázku nakladá.

4. Zakupovať dosť často predávané veľké statky a taktiež podrobne rozpredávať.

S účastinným kapitálom 400 000 zlatých sa Hornouhorská banka Tatra stala najväčšou slovenskou bankou. Už koncom 80. rokov 19. storočia si založila filiálky v Dolnom Kubíne, Senici, Bytči, Čadci a Prešove. Prvým sídlom banky bol dom jej dlhoročného pokladníka Jána Kunaya. V roku 1912 však dokončili výstavbu bankovej budovy podľa projektov Michala Harminca. V tejto budove bola v roku 1918 vyhlásená Deklarácia slovenského národa.

Banka Tatra začala v krátkom čase vykonávať väčšinu finančných operácií – slovenským podnikateľom poskytovala úvery, prijímala vklady, poisťovala, zakladala obchodné a priemyselné spoločnosti. V miestach svojho pôsobenia oživovala nielen podnikanie, ale aj spoločenský život.

V období po roku 1918 sa stala najväčšou slovenskou bankou so širokou sieťou filiálok a s kapitálovým podielom v mnohých podnikoch.

Po znárodnení v roku 1946 došlo k zlúčeniu Hornouhorskej banky Tatra s vtedy druhou najväčšou bankou na Slovensku – Slovenskou bankou. Vznikla tak Slovenská Tatrabanka. V roku 1950 sa Slovenská Tatrabanka stala súčasťou Štátnej banky československej a bola uvedená do tzv. stavu pokoja (nezanikla, ale prestala vykonávať všetky bankové operácie).

Až Nežná revolúcia v roku 1989 umožnila, aby novozaložená Tatra banka, a. s., mohla prevziať historické meno banky a začala rozvíjať novú éru slovenského bankovníctva. Moderná Tatra banka začala svoju činnosť v decembri 1991. Prvá pobočka bola otvorená na Vajanského nábreží v Bratislave. Tu sídlila centrála banky až do jej presťahovania do novej budovy Tatracentra na Hodžovom námestí v roku 2001.