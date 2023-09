Členské krajiny Európskej únie vlani na trhy mimo Únie podľa predbežných údajov exportovali služby v hodnote 1,3 bilióna eur. Išlo o medziročný rast o 22 percent z úrovne 1,067 bilióna eur v roku 2021.

Dovoz služieb zo štátov mimo EÚ vlani tiež výrazne stúpol, a to o 19 percent na 1,126 bilióna eur z úrovne 945 miliárd eur v predchádzajúcom roku. V piatok o tom informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Vzhľadom na to, že vývoz služieb z členských krajín EÚ na trhy mimo Únie vlani stúpol výraznejšie ako dovoz, prebytok EÚ v obchode so službami v minulom roku dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných desať rokov, a to 175 miliárd eur.

V porovnaní s rokom 2020 išlo o rýchle zotavenie prebytku, keďže vtedy bol len v objeme deväť miliárd eur. V roku 2020 totiž export služieb z EÚ v dôsledku pandémie medziročne klesol o 14 percent a ich dovoz sa znížil o 11 percent.