V prvom polroku tohto roka skončilo v Británii každý týždeň osem krčiem, takzvaných pubov. Ich problémy, ktoré trvajú už niekoľko rokov, zvýšili najnovšie vyššie dane a náklady na prácu. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa oficiálnych štatistík skončilo v prvých šiestich mesiacoch tohto roka v Británii celkovo 209 krčiem, ktoré boli buď zrovnané so zemou, alebo boli upravené na iné využitie. Celkový počet pubov v Anglicku a vo Walese, vrátane tých, ktoré sú prázdne a ponúknuté na prenájom, klesol na 38 780. To znamená, že od roku 2020, keď nastúpila pandémia nového koronavírusu, zaniklo v Anglicku a vo Walese celkovo 2 283 pubov.
Viaceré zo zaniknutých krčiem boli zbúrané, iné upravené na nové využitie. Buď sa prestavali na rodinné domy, alebo v nich vznikli úrady, prípadne jasle. Najviac tento trend zasiahol juhovýchod krajiny, kde v prvom polroku tohto roka zaniklo 31 pubov.
Okrem meniaceho sa životného štýlu Britov majiteľov krčiem v poslednom období zasiahli zvýšené náklady potom, ako britská vláda výrazne zvýšila dane a viaceré poplatky. Zároveň vzrástla minimálna mzda.
Zástupcovia pohostinského sektora varovali, že takýto vývoj ešte zrýchli tempo zatvárania miestnych krčiem, ktoré sú súčasťou britskej kultúry a patria k dôležitým zamestnávateľom v miestnych komunitách. Vyzvali preto, aby vláda prišla v budúcoročnom rozpočte s opatreniami na podporu tohto odvetvia.
„Krčmy a malé pivovary sú významnými zamestnávateľmi a motorom ekonomického rastu. Zároveň sú dôležité pre miestne komunity a majú skutočnú spoločenskú hodnotu,“ povedala šéfka British Beer and Pub Association (BBPA) Emma McClarkinová. „Vláda musí na to v nasledujúcom rozpočte reagovať,“ dodala.