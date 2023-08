Bill Gates toho v časoch, keď šéfoval Microsoftu, veľa nenaspal. Teraz sa to snaží dobehnúť, priznal podľa portálu CNBC miliardár.

Preteky v nezdravom spaní

Gates v najnovšej časti svojho podcastu prezradil, že až takmer do päťdesiatky s rovesníkmi súťažil o to, kto z nich bude späť najmenej. V tom čase to totiž považoval to za za akýsi ukazovateľ produktivity.

Ak niektorí z nich spali menej, tak si vždy obdivne pomyslel, že by chcel byť ako oni. „Musím sa viac snažiť, pretože spánok je lenivost' a zbytočnosť,“ opísal svoje zmýšľanie Gates.

Názor zmenil po tom, čo jeho otcovi diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. To ho prinútilo začať sa viac zaujímať o zdravie mozgu. Vedci zistili, že svoju úlohu pri rozvoji tejto choroby zohráva aj kvalita a dĺžka spánku. Gates teraz spí minimálne sedem hodín denne.

Kvalitu a dĺžku spánku si pravidelne kontroluje pomocou indexu, ktorý ukazuje, ako veľmi sa telu podarilo cez noc z celodennej námahy zotaviť.

Ideálna dĺžka spánku

Ľudia vo veku nad 65 rokov, ktorí spia menej než päť hodín denne, majú dvojnásobne vyššie riziko, že sa u nich rozvinie demencia. Okrem toho u nich existuje riziko, že do piatich rokov umrú. Vyplynulo to zo štúdie Harvard Medical School z roku 2021.

Tínedžeri by mali spať osem až desať hodín denne, pretože táto dĺžka spánku je ideálna pre optimálny intelektuálny rast, duševné zdravie a rozvoj pamäte. V roku 2016 k tomuto záveru dospela Americká akadémia spánkovej medicíny.

V prípade ľudí vo veku od 20 do 64 rokov prispieva sedem až deväť hodín spánku k vrcholovému fyzickému a duševnému zdraviu, uviedlo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb.