Spoločnosť Apple robí, čo môže, aby svoje náklady znížila dosť na to, aby nemusela pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov, informuje agentúra Bloomberg.

Aj keď je budúcnosť firmy neistá, tak sa Apple snaží vyhnúť prepúšťaniu najlepšie, ako vie. Je jej jedno, že niektorí z jej rivalov už k tomuto kroku pristúpili, keďže Apple by to mala s jeho odôvodňovaním o niečo náročnejšie.

Stále je na tom totiž v oblasti ziskov oveľa lepšie než ostatné technologické spoločnosti. Appleu sa v posledný štvrťrok podarilo zarobiť až 30 miliárd dolárov, pričom jej akcie už od začiatku roka 2023 vzrástli o zhruba 20 percent. Okrem toho má vedenie firmy v pláne o tri mesiace predstaviť nový headset pre zmiešanú realitu a operačný systém, v prípade ktorých Apple dúfa, že budú minimálne tak prelomové, ako bolo svojho času uvedenie modelov iPhone na trh.

Ak by v rámci Appleu naozaj došlo k prepúšťaniu, tak by to morálku zamestnancov a verejný imidž firmy poškodilo oveľa viac než nedávne znižovanie stavov firmami Meta, Amazon, Microsoft či Google.

Vrcholoví manažéri Appleu sú okrem toho v rámci odvetvia známi svojím taktickým myslením, a tak by prepúšťanie signalizovalo buď nejakú obrovskú strategickú chybu zo strany firmy, alebo oveľa horší stav svetovej ekonomiky, než sa ľudia obávali. Tak či tak, tento krok by vyvolal reťazovú reakciu v mnohých odvetviach a ekonomikách, a preto sa Apple už od leta 2022 snaží minimalizovať svoje náklady a zefektívniť svoju činnosť.

Rozsiahle opatrenia

Spoločnosť začala v rámci znižovania nákladov odkladať vyplácanie prémií pre tímy, ktoré ich predtým dostávali dvakrát ročne. Niektoré projekty vrátane nových zariadení do domácnosti, akým je reproduktor HomePod s obrazovkou, zas boli posunuté najskôr na rok 2024 s cieľom presmerovať súvisiaci rozpočet do naliehavejších projektov.

Firma takisto v rámci niektorých tímov pozastavila prijímanie nových zamestnancov či obmedzila počet ich členov. V prípade, že nejaký z pracovníkov zo spoločnosti odíde, tak jeho miesto Apple zatiaľ nechá neobsadené. Okrem toho firma zamestnancom obmedzila možnosť prestúpiť na iné oddelenie či do inej prevádzky, keďže tento krok často sprevádzajú dodatočné náklady.

Apple v rámci šetrenia takisto výrazne znížila rozpočet na pokrytie cestovných výdavkov, pričom niektorým oddeleniam možnosť pracovných ciest až na pár výnimiek dočasne úplne pozastavila.

Manažéri začali v rámci maloobchodnej činnosti firmy viac kontrolovať dochádzku zamestnancov, čo v pracovníkoch vyvolalo isté obavy. Boja sa totiž, že ak sa im nepodarí odpracovať určitý počet hodín, tak ich firma prepustí. Niektorí zo zamestnancov tak veria, že prísnejšie pravidlá ich majú prinútiť dobrovoľne podať výpoveď, aby firma ušetrila.

Neistá budúcnosť

Hoci niektoré z týchto opatrení neboli po chuti radových zamestnancov, v porovnaní s tým, k čomu pristúpili ostatní technologickí giganti, ich možno považovať za relatívne mierne. Hlavní konkurenti firmy vyrábajúcej iPhone totiž v posledných mesiacoch celkovo prepustili viac ako 50-tisíc ľudí, čo je takmer polovica zamestnancov Appleu.

Nateraz sa zdá, že tieto opatrenia fungujú a je nepravdepodobné, že by firma v blízkej budúcnosti musela pristúpiť k redukovaniu pracovnej sily. Ako sme si však podľa Bloombergu mohli počas posledných troch rokov všimnúť, situácia vo svete ešte nikdy nebola taká nevyspytateľná. Šéf Appleu Tim Cook na záver dodal, že prepúšťanie by bolo poslednou možnosťou, no úplne ho vylúčiť nedokázal.