České ministerstvo financií očakáva tento rok rast ekonomiky o 2,1 percenta, pričom hospodárstvo potiahne najmä vyššia spotreba domácností, ale aj vládne výdavky.
„Čísla potvrdzujú, že ekonomika sa postupne vracia k udržateľnému rastu. Ide o dôsledok nízkej a stabilnej inflácie, ktorá by mala na budúci rok ešte klesnúť, a rastúcich reálnych miezd,“ povedal minister financií Zbyněk Stanjura.
Do prognózy sa premietajú aj americké tarify. „Americká colná politika tento rok spôsobí nižšiu dynamiku ekonomiky o tri desatiny percentuálneho bodu a na budúci rok o štyri desatiny,“ dodal vrchný riaditeľ sekcie Hospodárskej stratégie a politiky David Prušvic.
Na druhej strane ale do výhľadu vstupujú aj pozitívne faktory, ako je nemecký stimulačný balíček, ktorý by „mal znamenať plus 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu a čiastočne kompenzovať vplyv ciel,“ dodal Prušvic.
Inflácia by na budúci aj nasledujúci rok mala zotrvať v tolerančnom pásme Českej národnej banky a tento rok sa zastaviť na 2,4 percenta. Protiinflačne bude pôsobiť očakávaný pokles dolárovej ceny ropy, posilňovanie koruny aj nižšie ceny energií.
„Naopak, infláciu by smerom nahor mali tlačiť rastúce mzdy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ako aj pretrvávajúca zvýšená cenová dynamika pri službách vrátane nájomného,“ uviedol rezort financií.