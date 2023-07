Do roku 2030 bude 150 miliónov pracovných miest obsadených pracovníkmi staršími ako 55 rokov, vyplýva z novej globálnej štúdie spoločnosti Bain & Company. Tá zároveň predpovedá, že v krajinách G7 budú do roku 2031 starší a skúsení pracovníci tvoriť viac ako štvrtinu pracovnej sily.



„To je obrovský posun,“ povedal pre CNBC partner spoločnosti Bain & Company Andrew Schwedel. Japonsko je už v tomto smere na čele s takmer 40 percentami pracovnej sily nad 55 rokov. Európa a USA nie sú pozadu, tam sa rozpätie starších pracovníkov pohybuje medzi 25 až 30 percentami.



Starnúca pracovná sila sa však netýka len rozvinutých trhov – podľa štúdie sa pracujúca staršia populácia Číny (65 a viac rokov) do roku 2050 zdvojnásobí. „Do pracovného procesu vstupuje menej mladých ľudí, sčasti v dôsledku nižšej pôrodnosti, ako aj v dôsledku dlhšieho vzdelávacieho procesu,“ dopĺňa správa Bain.



V rámci OECD prevláda trend odkladania odchodu do dôchodku. Zotrvanie v rámci pracovnej sily má viacero dôvodov, medzi inými najmä napätý trh práce, rastúcu inflácia a menšie zdravotné riziká súvisiace s covidom.

Málo firiem má svoje programy

V posledných rokoch krajiny na celom svete zvyšujú vek odchodu do dôchodku. Napríklad vo Francúzsku vzrástol zo 62 na 64 rokov, čo vyvolalo začiatkom tohto roka protesty v uliciach.

Otázka ale je, čo so staršími ľuďmi na pracovisku a či sa firmy vzniknutej situácii dokážu prispôsobiť. Podľa globálneho prieskumu zamestnávateľov z roku 2020 sa len asi štyri percentá zamestnávateľov zaviazali k programom, ktoré pomáhajú integrovať starších pracovníkov, alebo podporujú viacgeneračnú pracovnú silu.



„Spoločnosti, ktoré investujú do náboru, udržania, rekvalifikácie a rešpektovania silných stránok tejto skupiny, sa pripravujú uspieť, keďže demografia pracovnej sily sa neustále mení,“ komentuje A. Schwedel.



Priority sa s vekom menia. Štúdia zistila, že priemerný pracovník pod 60 rokov je primárne motivovaný dobrou finančnou kompenzáciou. Tí starší však viac preferujú vykonávanie „zaujímavej práce“, kde majú samostatnosť a flexibilitu. „Mnohí sa zameriavajú na zvládnutie svojho remesla, zatiaľ čo iní sa cítia odmenení tým, že ich činy majú pozitívny sociálny vplyv,“ uvádza sa v správe, pričom A. Schwedel dodáva: „Motivácie sú individuálne a menia sa počas kariéry.“

Ako si udržať starších pracovníkov

Pre spoločnosti je takisto kľúčové, aby sa usilovali o udržanie si starších pracovníkov, povedal A. Schwedel. Dosiahnuť sa to dá tým, že budú vybavení zručnosťami potrebnými v nasledujúcich desiatich rokoch. Napríklad 22 percent respondentov prieskumu vo veku 55 až 64 rokov uviedlo, že potrebuje viac technických zručností.



„Aby starší pracovníci mohli využívať školiace programy, spoločnosti musia navrhnúť programy, ktoré oslovia ich záujem o zaujímavú prácu a povzbudia nadriadených, aby motivovali účasť vo všetkých vekových skupinách,“ uvádza sa ďalej v štúdii s tým, že spoločnosti musia rešpektovať silné stránky týchto pracovníkov a umožniť im robiť „to, čo vedia najlepšie“.