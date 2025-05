Slovensko si za prvé štyri mesiace roka požičalo predajom štátnych dlhopisov viac ako 6,5 miliardy eur. V apríli pribudli pôžičky za 645 miliónov eur, uviedla Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Celková tohtoročná emisia štátneho dlhu je plánovaná na 12 miliárd eur.

V apríli si SR na finančných trhoch požičala prostredníctvom tradičnej mesačnej aukcie viacerých druhov dlhopisov so splatnosťou v rokoch 2028 až 2047. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval od 2,082 do 4,002 percenta ročne.

Ďalšiu aukciu štátnych dlhopisov plánuje ARDAL v pondelok 19. mája.