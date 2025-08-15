Európska únia by si mohla požičiavať peniaze ako jeden štát. Komisia sa v poslednom návrhu jednoznačne postavila na stranu spoločného zadlžovania. Jej predsedníčka Ursula von der Leyenová zvažuje rozšíriť právomoci Bruselu požičiavať si stovky miliárd eur od medzinárodných investorov. Zadlženie by bolo limitované na financovanie ruskej vojny na Ukrajine, riešenie neočakávaných kríz a na špecifické platby členským štátom.
Plán naráža na odpor bohatých krajín, ako Nemecko a Holandsko, prezývaných „šetrní“, ktoré vnímajú spoločný dlh ako hrozbu pre samotnú podstatu európskeho projektu. „Nemôžeme mať programy financované z pôžičiek,“ vyhlásil nemecký minister pre európske záležitosti Gunther Krichbaum podľa Politico, hoci Berlín tento rok výrazne uvoľnil postoj k domácemu zadlžovaniu.
Spoločné požičiavanie bolo pre „šetrných“ neprijateľné až do roku 2020, keď štáty mimoriadne umožnili Bruselu vydať spoločné dlhopisy na riešenie hospodárskych následkov kovidovej pandémie s prísľubom, že pôjde o jednorazové opatrenie.
Komisia teraz vidí v návrhu spôsob, ako znížiť závislosť rozpočtu od príspevkov členských krajín, ktoré sú jeho najväčším zdrojom príjmov. Zástancovia spoločného dlhu ho považujú za krok k vytvoreniu nadnárodného orgánu s vlastnou fiškálnou silou. „Investori na celom svete chcú viac, pretože chcú kupovať Európu,“ uviedla už minulý rok generálna riaditeľka pre európsky rozpočet Stéphanie Risoová.
Spoločné požičiavanie umožňuje Komisii podmieňovať platby členským štátom, čím dokáže usmerňovať národné výdavky tak, aby prinášali úžitok z pohľadu EÚ, pripomenul analytik Nils Redeker z think-tanku Jacques Delors Centre.
Štáty s vysokým dlhom, ako Taliansko a Francúzsko, vítajú možnosť čerpať úvery EÚ, keďže tie majú nižšie úroky než ich vlastné štátne dlhopisy. „Šetrní“ ich odmietajú, pretože by niesli spoločnú zodpovednosť v prípade nesplatenia.
V rámci EÚ sa pomer deficitu verejných financií k HDP znížil z -3,5 percenta v roku 2023 na vlaňajších -3,2 percenta. Pomer verejného dlhu k HDP sa ale medziročne zvýšil z 80,8 na 81 percent. Na konci roka 2024 sa verejný dlh pohyboval od 23,6 percenta HDP v Estónsku do 153,6 percenta v Grécku.
Podľa najnovšieho návrhu by krajiny mohli požiadať o úvery EÚ, ak by náklady ich plánov — najmä na poľnohospodárske dotácie a podporu chudobnejších regiónov — prekročili rozpočtované sumy. Okrem toho by Komisia mohla poskytnúť až 395 miliárd eur vo výhodných pôžičkách štátom postihnutým neočakávanou krízou, so súhlasom členských krajín a Európskeho parlamentu.
Granty, teda nenávratné financovanie, by boli možné len na podporu Ukrajiny. Na tento účel sa počíta so 100 miliardami eur.
Odborníci upozorňujú, že na to, aby spoločný dlh konkuroval štátnym dlhopisom, musí EÚ pravidelne vstupovať na trhy a vytvoriť dostatočne veľký a likvidný trh. „Ak ste veľký fond, nechcete držať niečo, čo časom zmizne,“ poznamenal ekonóm Olivier Blanchard, ktorý dlhodobo presadzuje rozsiahlu premenu národných dlhov na spoločný európsky dlh.