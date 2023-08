Mnoho starších Američanov očakáva, že dostane vyššie dávky sociálneho zabezpečenia, než zodpovedá realite, píše agentúra Bloomberg.

Podľa výsledkov každoročného prieskumu od Nationwide Retirement Institute očakáva generácia baby boomers (ročníky 1946 až 1964), že až 47 percent ich preddôchodkového príjmu bude pochádzať z dávok sociálneho zabezpečenia. Podľa neziskovej organizácie Výbor pre zodpovedný federálny rozpočet sa však táto hodnota bude v realite pohybovať skôr na úrovni 37 percent pre Američanov zarábajúcich priemernú mzdu vo výške 60-tisíc dolárov ročne. Čím vyšší bude príjem domácnosti, tým viac bude toto percento klesať.

„Často sme svedkami toho, že ľudia majú nereálne očakávania, pokiaľ ide o výšku dávok sociálneho zabezpečenia, a predpokladajú, že dostanú podstatne viac peňazí, než aká je realita,“ povedala Tina Ambrozyová, viceprezidentka pre strategické zákaznícke riešenia v spoločnosti Nationwide. Dodala, že toto zmýšľanie môže z finančného hľadiska uškodiť najmä generácii baby boomers, ktorej predstavitelia čoskoro dosiahnu dôchodkový vek.

Mnoho starších Američanov už teraz premýšľa, z čoho bude na dôchodku, ktorý môže trvať 30 až 35 rokov, žiť. Podľa niektorých prieskumov budú v priemere potrebovať až 1,8 milióna dolárov. Priemerný zostatok v rámci dôchodkového plánu 401(k) financovaného prostredníctvom zrážok zo mzdy pred zdanením vychádza generácii baby boomers v spoločnosti Fidelity Investments na zhruba 220 900 dolárov.

Ekonomický dopad nedostatku úspor v Spojených štátoch by mohol byť obrovský. Do roku 2040 by dôchodková kríza mohla americký rozpočet stáť odhadom až 1,3 bilióna dolárov vinou nákladov na verejnú pomoc, nižších daňových príjmov, poklesu kúpnej sily domácností a životnej úrovne. Vyplynulo to zo správy vypracovanej pre neziskovú organizáciu Pew Charitable Trusts.