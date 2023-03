Povodne spôsobili za druhý polrok minulého roka škody za vyše 1,24 milióna eur. Zasiahnuté boli štyri kraje, a to Prešovský, Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Škody na majetku obcí spôsobili povodne za 45 000 eur a na majetku štátu 1,2 milióna eur. Najviac boli podľa MŽP postihnuté okresy Sabinov, Žilina a Tvrdošín a medzi najviac zasiahnuté obce patrili Drienica, Divinka a Trstená.

Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác vynaložili 441 237 eur a na vykonávanie povodňových záchranných prác 203.075 eur, priblížil rezort.