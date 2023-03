V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či považujú zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom v EÚ od roku 2035 za správny. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 16. marca 2023 a pondelkom 20. marca 2023 celkovo 77 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

44 % Rozhodne nie

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Výsledok zelenej vedecky nepodloženej ideologickej agendy, ktorý ekonomicky vráti kontinent 40 rokov naspäť a ľuďom zníži komfort života.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Vplyv na životné prostredie by malo obmedzenie plavieb veľkých nákladných lodí. Napríklad britský denník Daily Mail uverejnil alarmujúce tvrdenie, že 16 najväčších lodí na svete produkuje viac znečistenia, ako všetky autá na celom svete.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora

Vecne správne rozhodnutie (ochrana životného prostredia) - opäť, žiaľ, nekorešponduje s realitou (neuvážene kroky, nekonzultované s väčšinou relevantných partnerov). Výsledkom je zmätok. Také typické pre dnešné časy...

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

V Európe ostali dve silné priemyselné odvetvia v globálnom konkurenčnom boji a to automotive a chémia. Týmto krokom sa jednej tradičnej nohy priemyslu vzdávame, resp. ju oslabujeme v prospech Ázie či Ameriky. Zároveň automobilkám dávame signál, že nemajú investovať do výskumu a vývoja efektívnejších spaľovacích motorov ale kombinovaných pohonných jednotiek. Zloženie automobilov dáva v mestských oblastiach určite zmysel navyšovať o vyššiu mieru elektromobilov. Diaľková doprava sa zase môže zvýšiť o vodíkový pohon. Každá z alternatív ale má svoje úskalia a sústrediť sa vývojovo iba na jeden druh pohonu nie je správne rozhodnutie. Najmä ak to nie je globálna iniciatíva, ale týka sa iba Európy.

Igor Choma, predseda Dozornej rady, Váhostav-sk, a.s., Bratislava

Ukončenie výroby áut so spaľovacími motormi je určite len otázkou času. Avšak na úplné zrušenie výroby áut so spaľovacími motormi od roku 2035 ešte nie sme v Európe pripravení. Ak hovoríme o dôvodoch kvôli ochrane životného prostredia, tak aj výroba elektromobilov zanecháva silnú uhlíkovú stopu najmä pri ťažbe a spracovávaní surovín potrebných pre výrobu batérií. Rozumnejšou cestou sa javí vývoj syntetických palív pre spaľovacie motory s minimálnym ekodopadom..

Erik Baťalík, CEO, REINS - First iBuyer in Slovakia

Tento zákaz nepovažujem za správny, keďže vytvára viac otázok ako odpovedí. Otázny je najmä zmysel tohto opatrenia z ekologického pohľadu, teda či je výroba elektromobilov naozaj taká ekologická a či nezaťažuje životné prostredie viac ako výroba bežných áut. Tiež platí, že elektromobily sú výrazne drahšie, čo bude viesť k rozširovaniu priepasti medzi ľuďmi, ktorí si to môžu a nemôžu dovoliť. A je to aj politická otázka, keďže ani Európa sa v tomto úplne nezhoduje. Aj keby platil opak, je otázne, či toto rozhodnutie bude mať aj celosvetový ekologický vplyv, keďže Európa nenašla zhodu s globálnymi hráčmi ako Amerika, Čína a India.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Takéto návrhy patrili do plánov rozvoja národného hospodárstva za komunistickej éry. V slobodnom hospodárstve nemajú čo hľadať. Je to nezmyselný návrh.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.

Spaľovací motor je už veľmi zrelá a vyspelá technológia, je aj ekologická. Jej opustenie znamená zastavenie jej ďalšieho vývoja, pritom vo svete bude po spaľovacích motoroch dopyt stále, strata mnohomiliardových investícií do minulého vývoja. Je pochybné, že jej zákaz sa akokoľvek prejaví na klíme, preto celé toto rozhodovanie je ďaleko od "evidence based".

Petr Bláha, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Duslo, a.s.

Považujem to za úplný nezmysel ktorý povedie len k zvýšeniu priemerného veku vozového parku, k zásadnému zhoršeniu mobility obyvateľstva, rovnako ako k tomu, že početná časť populácie si nebude môcť dovoliť vlastniť auto na nefosílne palivo a vzhľadom na nevybudovanú infraštruktúru pre elektromobilitu či inú dostupnú verziu (vodík ) je tento termín nereálny a nesplniteľný.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Považujem to za totálnu hlúposť.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Kým nebudeme mať seriózne a udržateľné alternatívy, je tento návrh scestný.

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu

Nie je v silách priemyslu realizovať prechod zo spaľovacích motorov na elektropohony tak, aby neutrpela ekonomika vyspelých krajín EÚ.

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Neverím v dlhodobú životnosť a perspektívu áut s alternatívnym pohonom minimálne do uvedeného dátumu.

Milan Hrbek, advokát, partner, Černejová & Hrbek

Neexistuje žiadna adekvátna náhrada.

Stanislav Hreha, predseda dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Najprv nech EÚ zruší námorné lode a lietadlá, ktoré ničia životné prostredie v oveľa vyššom pomere ako auta. Naozaj toto má teraz v týchto pohnutých časoch riešiť europarlament ? Ale asi je potrebné zakrývať prešľapy, ktoré sa tam páchajú . Nie som proti elektromobilite, ale naozaj to Európa zvládne s elektrinou pre tieto vozidlá? Najprv je potrebná infraštruktúra, to vie aj malý školáčik. Rozmýšľa tam niekto?

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Načo zakazovať, keď sa spaľovacie motory ohľadom emisií zlepšujú? Naviac zákaz, ako aj prechod na elektromobily, má viacero nepriaznivých dôsledkov.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Lepšie je motivovať a podporiť ekologickejší pohon, ako zakazovať spaľovacie motory.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Jednoducho na to nie je žiadny rozumný dôvod. Neomarxistické pokusy o sociálne inžinierstvo privedú Európu do záhuby. Trh - ak pri tom nebudú politici zavadzať - vyrieši, či budú mať dopravné prostriedky spaľovací motor či iný pohon. Veď, napríklad, pred sto rokmi (ani neskôr) v žiadnej krajine neprijali zákon zakazujúci konské povozy...

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Je to skoro. Cesta nie je vo vyčleňovaní motorových vozidiel, ale v postupnom odovzdávaní štafety smerom k alternatívnym vozidlám – napr. elektrickým.

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer

Ide o zásadne chybné rozhodnutie, kedy sme si našli obetného baránka tam, kde v skutočnosti nie je! Európa si strieľa vlastný gól, ktorý ju bude dlho bolieť. Kto len trochu cestuje po svete, má otvorené oči, vie a videl. Green deal je mantra odtrhnutá od reality, vytvorená v teplej kancelárii s krásnym výhľadom v Bruseli. Pravda a bežný život ide úplne inak. V Ázii si mädlia ruky a smejú sa nám.

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Európa sama v tejto veci svet nezachráni. Je určite potrebné niekde začať, ale na takú zásadnú vec, akou je zákaz predaja automobilov so spaľovacím motorom je, podľa môjho názoru potrebný širší konsenzus.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

EU vytvára len 9 % z celosvetovej produkcie CO2. Dopad tohto zákazu na životné prostredie bude minimálny, ale ekonomicky to bude katastrofa. Okrem toho uhlíková stopa pri výrobe elektromobilov je vyššia ako pri produkcii áut so spaľovacím motorom, ale o tom sa veľmi nehovorí.

Milan Černák, managing partner, RSM SK, s.r.o., Bratislava

Elektromobily síce majú nulové emisie počas používania, ale ak zohľadníme uhlíkovú stopu celého životného cyklu elektromobilu vrátane výroby a ekologickej likvidácie batérií, vychádza auto s bežným spaľovacím motorom ako ekologickejšie. To potvrdzujú viaceré štúdie.

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Shenker

Bez adekvátneho riešenia elektromobility v kontexte nabíjacích staníc a bez ekologického spôsobu likvidácie batérií z elektromobilov nie je efektívne ani rozumné hurá systémom presadzovať zákaz predaja vozidiel na fosílne palivá. Takýmto zákazom získame milióny vozidiel, ktoré budú ich majitelia udržiavať pri živote roky a ich negatívny vplyv na životné prostredie bude o to výraznejší ako je tomu dnes.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Ak zničíme ekonomiku EÚ, svet tým nezachránime. V tejto súvislosti je možné parafrázovať výrok z právnej vedy týkajúci sa demokracie: "EÚ nemusí spáchať samovraždu, aby potvrdila svoju progresívnosť".

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.

Ján Majerský, managing director, Proma

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Lýdia Eckhardt, majiteľka, Módny salón Lýdia Eckhardt

Marcel Vrátný, generálny riaditeľ MH Teplárenský holding

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

23 % Skôr nie

Radoslav Prokop, zakladateľ INVESTART, investičná skupina spoločnosti Grama a.s., Bratislava

Nemyslím si, že sme pripravení na prechod na elektrické automobily, chýba nám totálne pokrytie nabíjacích miest a elektromobily sú zatiaľ v globále cenovo nedostupné. Pokiaľ sa tieto základné veci nevyriešia, nemali by sme určovať termíny na ukončenie výroby spaľovacích motorov.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.

Už len preto, že to je formulované ako "zákaz". Ja by som od EÚ skôr čakal, že bude pozitívne stimulovať zelené energie, a menej zakazovať. Veď čo je lepšie, to používatelia radi prijmú. Navyše sú elektromobily pre veľkú časť Európanov stále neúmerne drahé. A nepočul som zatiaľ nič zmysluplné na otázku ekologickej likvidácie veľkých batérií z elektromobilov po uplynutí ich životnosti.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company

Trend znižovania emisií je dôležitý. No nie som si istý, či je toto radikálne riešenie správnou cestou. Pokiaľ sú elektromobily jedinou konkurencieschopnou alternatívou voči "spaľovákom", mala by sa okrem uhlíkovej stopy vznikajúcej počas jazdy brať do úvahy aj tá, ktorá vzniká pri výrobe, resp. likvidácii batérií. Rovnako treba vedieť, z akého zdroja elektrická energia pochádza. Ak z fosílnych palív ako uhlie alebo plyn, tak sa ocitáme na hranici greenwashingu.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park

Skôr nie. Samotný zámer jazdiť ekologickejšie je správny, ale rok 2035 je pre Slovensko šibeničný. Sme výrazne pozadu z hľadiska potrebnej infraštruktúry, navyše, elektromobily sú pre drvivú väčšinu Slovákov cenovo stále nedostupné a jazdí ich tu málo. Zároveň, automotive je pre Slovensko kľúčový a nezdá sa mi, že je na takúto výraznú zmenu v tak krátkom čase dostatočne pripravený.

Ivan Paule, partner, TPA Audit

Obmedzovanie áut so spaľovacím motorom je problematické bez vytvárania kvalitnej ponuky verejnej dopravy, hlavne železničnej. Lebo ide aj o to znížiť počet áut a dostať ľudí do verejnej dopravy. A tu máme veľké nedostatky. V rýchlosti, kvalite služby aj vo frekvencii, pričom všetko je následkom dlhodobého zanedbávania zo strany štátu a aj slabého tlaku verejnosti. Je to o stave tratí primárne, lebo privátni dopravcovia sú schopní flexibilne adresovať a aj formovať dopyt. Kto bol v Berlíne alebo v Londýne videl ako je dopravne obsluhované širšie okolie metropoly. Rovnako presuny v rámci krajiny vlakmi by sme mali zase dostať medzi štandardné formy presunu v rámci krajiny.

Ivan Košalko, prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska

Nie som si istý, že sa zobrali do úvahy všetky sekundárne dopady takéhoto rozhodnutia, ako i dopady vyšších poriadkov. Môže to byť však iba moja nevedomosť, ktorá si zvolila túto odpoveď.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Nemáme dostatočne vybudovanú infraštruktúru, nabíjacie stanice by bolo urýchlene dobudovať. Baterky nemajú zatiaľ takú výkonnosť aby umožňovali 500-700 km na jedno nabitie. Je nutne taktiež doriešiť a zabezpečiť dostatočnú kapacitu elektrárni aby pokryli potrebnú elektrickú energiu na nabíjanie elektro aút. A v konečnom efekte rozhodujúca bude aj cena. Zatiaľ je príliš vysoká.

Erik Maxin, zakladateľ, MAXIN’S Group, a.s., Bratislava

Myslím si, že náš automotive priemysel, k elektromobilom potrebná infraštruktúra, ale ani samotní motoristi na takýto zákaz vôbec nie sú pripravení. Elekromobilitu zatiaľ nevnímam ako overenú cestu postavenú výlučne na udržateľných zdrojoch energie. Aj preto si myslím, že spaľovacie motory sú nateraz istejším zdrojom pre mobilitu. V budúcnosti sa to samozrejme môže zmeniť.

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873

Motivácia, že sa týmto zákazom znížia emisie skleníkových plynov je jasná. Nie je však jasný vplyv na konkurencieschopnosť EÚ výrobcov, ako vyriešime chýbajúcu infraštruktúru na nabíjanie a či ceny nových vozidiel nebudú prekážkou pre kúpu auta aj bežným spotrebiteľom.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava

Je to trochu príliš radikálne, keďže zatiaľ nie sú k dispozícii adekvátne náhrady, resp. autá na elektrinu alebo vodík sú zatiaľ príliš drahé pre masové rozšírenie... Generálne považujem za správne smerovať k silnej ochrane ekológie, len musí byť zohľadnená aj ekonomická realita...

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Elektromobilita nedáva odpoveď na všetky potreby cestnej dopravy. Očakávanie zásadného zvýšenia energetickej hustoty batérií, ktoré by vyriešilo problém nízkeho akčného rádiusu elektomobilov nekorešponduje s obmedzeniami elektrochemických procesov, ktoré pre ukladanie energie do akumulátorov používame. Efektívnejšie bude v cestnej doprave používať viacero typov pohonných sústav pri zachovaní uhlíkovej neutrality.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

21 % Skôr áno

Karolína Topolová, generálna riaditeľka, AAA Auto, a.s.

Verím, že sa podarí ešte tento zákaz modifikovať tak, aby viedol k menej radikálnemu prechodu k alternatívnym pohonom. Zároveň si treba uvedomiť, že vzhľadom na to, aký vysoký je priemerný vek vozidiel v slovenskom autoparku, budeme sa autami na fosílne palivá stretávať ešte minimálne do začiatku päťdesiatych rokov. Je možné, že sa dovtedy podarí zdokonaliť alebo vyvinúť aj iné typy pohonov, ako je napríklad vodík alebo syntetické palivá.

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka, Americká obchodná komora v SR

Tento cieľ považujem za ambiciózny, a to najmä z pohľadu pripravenosti alternatívnej dopravnej infraštruktúry, automobilového priemyslu a spotrebiteľov. Na jednej strane zabezpečíme zníženie emisií skleníkových plynov, podnietime automobilový priemysel k investíciam do technológií a ich vývoja, ale môže to znamenať aj cenovú nedostupnosť pre koncového spotrebiteľa a predlžovanie životnosti používaných áut. Existuje iná alternatíva?

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

Som nastavený veriť odborníkom, že to skutočne pomože čistote ovzdušia a celkovo nášmu životnému prostrediu. Ak je to tak potom podporujem toto rozhodnutie.

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Skôr áno. Pretože výrobcovia áut už síce investovali miliardy do elektrifikácie, ich prístup sa však líši. Napríklad nemecké automobilky očakávajú rozdielnu reguláciu pri výrobe áut s elektrickým pohonom. Nemci a Taliani majú v pláne ponúkať ľuďom po celom svete škálu viacerých technológií, vrátane automobilov so spaľovacím motorom a s vodíkovými článkami. To je vhodnejšie riešenie. Keď berieme do úvahy ekonomické dopady zmien na občanov týchto krajín.

Andrea Baluch Oršulová, advokát a konateľ, Advokátska kancelária Andrea Oršulová s.r.o

Považujem za dôležité plniť ciele Zelenej dohody. Rozumné je však diskutovať aj o výnimkách zo zákazu, pokiaľ sa nepriečia jej plneniu.

Rovnako považujem za potrebné sústrediť sa na podporu elektromobility a dobudovanie infraštruktúry v rámci celej EÚ. Rok 2035 nie je tak ďaleko.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron

Myslìm, že potom, ako USA ohlásili masívne investície do "zelených" technológie sa už nedá argumentovať, že si to nevieme dovoliť. Musíme robiť také opatrenia nielen kvôli ekologickému dopadu (čo by samotné úplne postačovalo), ale aj kvôli zachovania a posilnenia konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Krok smerom k elektro autám je správny smer. Myslím, že tento zákaz posunie európskych výrobcov áut, ktorý zatiaľ v e-automobilite celkom zaostávajú za USA a Čínou. Určite treba veľa vecí ešte doriešiť, ale tento tlak všetkých posunie rovnakým smerom. A inak hovoríme o horizonte 12 rokov, takže čas na prípravu alebo nový objav stále máme.

Marek Kramár, generálny manažér Arval Slovakia

Keďže všetky aktivity skupiny Arval už dlhodobo smerujú k prechodu na elektromobilitu, sme na to pripravení. Táto zmena, ktorá zásadne zmení automobilový trh, je v súlade s našou globálnou stratégiou - a hodnotíme ju pozitívne. To, či sa automobilový trh dokáže do roku 2035 úplne odstrihnúť od spaľovacích motorov, bude veľmi závisieť na schopnosti jednotlivých lokálnych vlád vytvoriť pre tento prechod vhodné podmienky, aby motivovali ľudí na túto obrovskú zmenu budovaním a podporou infraštruktúry a celkovým vnímaním elektromobility.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava

Ide o zákaz predaja nových automobilov a teda nie zákaz ich používania. Aj po tomto dátume bude možné ešte dlho spaľovacie automobily nielen používať, ale aj nakupovať z druhej ruky. Vzhľadom na tieto fakty, ako aj vysoký stav znečistenia prostredia, považujem tento dátum za správny a pokojne to mohlo byť stanovené aj na skorší termín.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava

EÚ môže byť lídrom v bezemisnej ekonomike a predaj bezemisných vozidiel od roku 2035 je jeden z mnohých dielikov v celej mozaike.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

EÚ by mala byť lídrom v presadzovaní inovácií a ekologických technológií. Namiesto zákazov by však bolo vhodnejšie motivovať výrobcov a zákazníkov k prechodu na elektrické motorové vozidlá inými nástrojmi - napr. stimulmi, daňovými výhodami, prípadne výrazne vyšším zdanením áut so spaľovacím motorom. Ďalej je potrebné podporovať výstavbu infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov.

Martin Cígler, CEO, Seyfor Slovensko, a.s., Bratislava

"Elektrické auto vlastným, som veľký fanúšik moderných technológií, takže moje ekologické vnútorné ja mi hovorí "áno, to je super rozhodnutie". Ale, ako manažér, vidím strašne veľa technických problémov, kde ešte nemáme rozumné riešenie. Dnes ani nevieme, či na konci dňa vyhrá batériová technológia, vodíková technológia alebo ešte nejaká iná. Nemáme vyriešené zdroje na výrobu batérií, nemáme pripravenú sieť nabíjacích či plniacich staníc, nestačí naša rozvodná sieť. Takže 2035 aktuálne vnímam viac ako „motivačný termín“, aby sme na tom skutočne začali naozaj intenzívne pracovať, než ako reálny dátum, kedy táto zmena paradigmy skutočne nastane. A ak to takto vnímajú aj poslanci Európskeho parlamentu, potom áno, považujem toto rozhodnutie za správne."

Peter Halász, konateľ, Jaga Group

Bude mi ľúto za mojím spoľahlivým dieselom . Ale to, aký svet po sebe zanecháme našim deťom a vnúčatám, je oveľa, oveľa dôležitejšie.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.

8 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Pokiaľ správne rozumiem, nejde o zákaz, ale o vyrúbenie poplatkov pomerne k množstvu vypúšťaných emisií. Tento spôsob považujem za prijateľný.

Eduard Suchánek, country manažér Bolt na Slovensku.

Podľa dostupných údajov vytvára cestná doprava viac ako 20 % svetových emisií CO2. Otázkou podľa mňa ani nie je otázne, aké automobily by mali byť na cestách, ale skôr v akom počte. Sú autá v osobnom vlastníctve ľudí v takej vysokej miere vôbec v dnešnom svete potrebné? V mestách narastajú problémy s parkovaním, hoci autá poväčšine slúžia len na presun do práce a 95 % času stoja nevyužité na ulici. My v Bolte veríme, že väčšina presunov v meste si nevyžaduje použitie osobného auta. Radi by sme vytvorili budúcnosť, v ktorej už ľudia nebudú nútení kupovať si žiadne auto. Jednoducho si budú môcť slobodne vybrať dopravný prostriedok, ktorý je pre danú príležitosť najvhodnejší, vrátane prepravy, zdieľaných áut, bicyklov, kolobežiek či rozvozu jedla a potravín. Týmto všetkým sledujeme hlavný cieľ, zelenšie a zdravšie mestá, ktoré budú slúžiť ľuďom a nie autám.

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko

EU tým vydala veľmi jasný a očakávaný signál, že ochrana klímy je pre Európu dlhodobou strategickou prioritou. Prechod k elektromobilite sa ukazuje aktuálne ako ekologicky a technologicky vyspelý spôsob, ako nahradiť spaľovacie motory.

Na druhej strane, naplnenie tohto cieľa bude obrovskou výzvou pre všetky členské štáty a bude nepochybne vyžadovať masívnu podporu infraštruktúry nabíjania.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.

Ak chce Európska únia dosiahnuť klimatickú neutralitu, musí prijať niekoľko zásadných, niekedy aj menej populárnych opatrení. Tomu však musí predchádzať odborná diskusia, pri ktorej sa zohľadnia všetky pozitívne i negatívne dopady plánovaných zmien.

4 % Rozhodne áno

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Je najvyšší čas odstrániť z centier miest splodiny a urýchliť inovácie v elektromobilite a batériách.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Ak môže EU v niečom vynikať, tak v demokracii, spoločnej obrane a ekológii.

Attila Danko, konateľ, IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok