V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, či potrebuje Slovensko nový diskontný potravinový reťazec. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 13. apríla 2023 a pondelkom 17. aprílom 2023 celkovo 53 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Pozrite si výsledky ankety a odpovede:

62 % Skôr áno, konkurencia je prospešná

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

Žijeme v trhovej ekonomike. Každý má právo slobodne podnikať a vytvárať voľnú súťaž. V konečnom dôsledku rozhodne spotrebiteľ.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava

Zdravá konkurencia v akomkoľvek odvetví je určite pre zákazníka prospešná.

Daniel Dobrovič, marketingový špecialista, DB Shenker

Za každým keď na Slovensko príde nový obchodný reťazec mám veľké očakávania od jeho vplyvu na ceny pre spotrebiteľa - zatiaľ to však nebolo veľmi výrazné v jeho prospech. Uvidíme čo prinesie budúcnosť.

Peter Michajlov, konateľ a výkonný riaditeľ , SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Bratislava

Z pohľadu zákazníka je konkurencia vždy dôležitá a žiadaná. Po historických skúsenostiach s krachmi sietí Carrefour a Hypernova a tiež nedávneho krachu CBA/Kačka by som bol, z pohľadu potenciálneho dodávateľa novej diskontnej siete s veľkými ambíciami, viac ako obozretný.

Igor Choma, predseda Dozornej rady, Váhostav-sk, a.s., Bratislava

Vzhľadom na rastúcu infláciu, zvyšovanie cien potravín a prehlbujúcu sa chudobu Slováci vyhľadávajú nižšie ceny. Priestor pre potravinový diskont je žiadaný. Na druhej strane Slovák je tvor brandový, má rád nižšie ceny ale vyhľadáva aj kvalitu. Z tohto pohľadu sa dá očakávať, že nový diskontný reťazec bude mať efektivitu najmä na severe a východe Slovenska.

Osobne si myslím, že nadnárodným spoločnostiam, ktoré u nás diktujú ceny potravín, sa konkurencia zíde.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti, s.r.o.

Vstup ďalšieho potravinového reťazca na slovenský trh by mal pozitívny vplyv na zákazníkov. Na jednej strane môže nový reťazec ponúkať omnoho kvalitnejšie výrobky, alebo výrobky s výrazne nižšou cenou, ktoré v čase inflácie a krízy ocení väčšina Slovákov. Na strane druhej, vstup nového reťazca môže podnietiť súčasných hráčov na trhu zlepšovať svoje produkty i služby, ktoré zákazníkom ponúkajú.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Vnímam to tak, že Lidl má na Slovensku dlhodobo monopol v rámci diskontov. V zahraničí je bežným úkazom napr. aj reťazec Hofer alebo Penny Market, prípadne Aldi. Príchod poľskej Lienky trhu určite neuškodí, nech zvíťazí ten silnejší alebo ten prozákazníckejší.

Robert Balheim, partner, Expense Reduction Analysts

Väčšia konkurencia je vždy prospešná pre spotrebiteľov. Aj keď v tomto prípade ide o diskontný reťazec, ktorý neprinesie zvýšenú kultúru predaja a ani nový sortiment. Zároveň to prináša otázku, či to naším domácim výrobcom pomôže na domácom trhu, či im prípadne otvorí dvere do svojich obchodov v Poľsku alebo si reťazec bude veľa tovaru importovať?

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou

Väčší efekt však môže priniesť rozširovanie konkurencie medzi predajcami.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Trh rozhodne, či si nájde svojich zákazníkov.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava

Prináša to niekoľko výhod, predovšetkým zvýšená konkurencia, čo by mohlo viesť k ešte nižším cenám a lepšej kvalite produktov. Rozmanitosť, nové produkty a značky, čím by sa zvýšila rozmanitosť dostupných potravín a zákazníci by mali viac možností na výber.Zlepší sa prístupnosť potravín pre obyvateľov v nových lokalitách nových obchodov.

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko

Prečo nie, ak ich trh uživí. Za dôležitú ale považujem aj kvalitu, ktorá by mala byť ešte dôslednejšie kontrolovaná.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava

Neviem, či potrebuje alebo nie... ak to dáva tej firme ekonomický zmysel a ľudia tam budú nakupovať, tak je to v poriadku

Erik Maxin, zakladateľ, MAXIN’S Group, a.s., Bratislava

Nevidím problém v príchode nového potravinového reťazca. Ten skôr vidím v nastavení slovenskej legislatívy a v zlyhávajúcej a nedostatočnej podpore našich potravinárov zo strany štátu. Podnikatelia napríklad stále nedostali adekvátnu kompenzačnú pomoc za zvýšené náklady na energie.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.

Najmä ak je seriózny záujem od konkrétneho reťazca o vstup na trh. Môže to priniesť v konkurenčnom boji tlak na ceny a ich prípadné zníženie v prospech spotrebiteľa. Len by nebolo dobré, ak by si to "odniesli" prvovýrobcovia a dodávatelia obchodných reťazcov v podobe až ponižujúcich dodávateľských, platobných a obchodných podmienok.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava

Na Slovensku určite je priestor pre ďalší obchodný reťazec. Nový diskont by mohol zamávať vysokými maržami súčasných obchodníkov a znížiť tak koncové ceny. Keďže sa jedná o poľskú firmu, kontrola kvality musí mať oči na stopkách.

Simona Mištíková, konateľka, Divino, s.r.o., Bratislava

Konkurenčné prostredie vytvára priestor pre rast celkové trhu, čo je v prospech spotrebiteľa.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

konkurenčne prostredie je najlepší a najefektívnejší predpoklad pre nižšie ceny a kvalitnejšie služby pre zákazníkov

Martin Melišek, CFO, Softec

Konkurencia môže znížiť ceny, ale už nie výrazne a pravdepodobne nižšia cena prinesie aj nižšiu kvalitu. Nevýhodou je, že nový reťazec sa bude rozpínať hlavne v miestach, ktoré sú už dnes obchodmi pokryté dostatočne, takže efekt bude slabo viditeľný.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice

Konečne bude živo v potravinárskych stojatých vodách. Bodaj by v blízkej budúcnosti pribudol aj ďalší nový potravinový reťazec.

Milan Černák, managing partner, RSM SK, s.r.o., Bratislava

Ďalšia konkurencia v tejto oblasti by bola prospešná. V segmente potravinových reťazcov totiž v poslednom období pozorujeme skôr snahu o koncentráciu a rôzne formy cenových dohôd, ktoré vo výsledku prinášajú konečnému spotrebiteľovi len mizivé výhody. Nový reťazec by bol preto vítaným oživením a verím, že by priniesol tlak na pokles cien.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Bude závisieť či príde na trh s novými prevádzkami a plošne po celom Slovensku alebo odkúpi už niektoré prevádzky už existujúcich reťazcov a bude pôsobiť len na severe Slovenska pri poľsko-slovenských hraniciach. Ak odkúpi prevádzky už existujúceho reťazca tak to veľmi konkurenciu nepodporí a keď sa etabluje len na severe Slovenska tiež to nebude mat plošný efekt na ceny.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, WOOD & Company

Bez ohľadu na to, či sa nám zdá, že trh je dostatočne saturovaný, je to v konečnom dôsledku o rozhodnutí reťazca a jeho podnikateľskom riziku. Predpokladám, že vstupu (ak k nemu príde) predchádzala dôkladná analýza trhu a jeho potenciálu. Či ide o dobré rozhodnutie, ukáže čas.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

23 % Nie, reťazcov je na Slovensku dosť

Karol Ponesz, country manager Slovakia, Mattoni 1873

Za ostatných 30 rokov sa slovenský spotrebiteľ stal náročnejší, viac ho zaujíma kvalita a pôvod potravín. Mali by sme si zodpovedať niekoľko otázok. Napr.: prispeje vstup ďalšieho, špeciálne diskontného, reťazca zvýšeniu kvality a podielu slovenských (garancia pôvodu, kvalita, uhlíková stopa,...) potravín? Avizovaný argument so znížením cien potravín sa bude týkať kvalitných a lokálnych potravín alebo ceny budú ťahať dolu dovozové produkty s nejasným pôvodom? Ako to bude vplývať na rozvoj slovenských producentov a aký to bude mať dopad na zamestnanosť? Odpovede na tieto otázky nám dajú jasnejší pohľad na uvedenú otázku.

Peter Augustinič, executive director, DGT factory, a.s., Bratislava

Slovensko zásadne nepotrebuje diskonty a ďalšie a ďalšie predanie. Slovensko potrebuje vzdelanie, kritické myslenie, múdrosť, úctu k druhým, menej nenávisti, funkčný systém zdravotníctva a školstva. Určite nie ďalšie obchody.

Radoslav Prokop, zakladateľ INVESTART, investičná skupina spoločnosti Grama a.s., Bratislava

Niet pochýb, že na Slovensku je dosť reťazcov a ďalší už nie je potrebný. Skôr by sa štát mal zamerať na zvýšenú kontrolu týchto reťazcov z pohľadu kvality predávaných produktov. Konkurenčné prostredie je ťažko definovateľné, pretože sa v minulosti objavili kartelové dohody, a to nezaručuje, že by ceny mali v obchodoch klesať.

Erik Baťalík, CEO, REINS - First iBuyer in Slovakia

Nemyslím si, že Slováci potrebujú ďalší reťazec s potravinami. Viac by bolo prospešné, keby súčasné reťazce hľadali možnosti, ako zvyšovať kvalitu potravín bez potreby ďalšieho zvyšovania ich cien a zároveň znižovali predajné ceny tam, kde je na to priestor. Mám tiež obavu, že ohlásený reťazec s avizovanými nízkymi cenami potravín otvorí priestor skôr na znižovanie ich kvality.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Myslím si že je dosť poľského tovaru zaujímavej kvality v niektorých reťazcoch.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

11 % Neviem/nevyjadrujem sa/iné

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava

Pri takto postavenej otázke sa začínam báť, že zasa do rozhodovania vstúpi štát a bude diktovať kto má čo predávať a kto má čo robiť. Myslím si, že máme už dosť skúseností a dôkazov, že štát by mal zasahovať úplne minimálne, mal by však vytvárať podmienky na život a podnikanie.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

O tom predsa rozhodne trh. Ak existuje podnikateľ, ktorý chce investovať na svoje riziko svoje prostriedky do spustenia nového reťazca (či akéhokoľvek iného podnikania) na Slovensku, nech to spraví a trh (dodávatelia, kupujúci, zamestnanci...) rozhodnú, či uspeje alebo nie. Možnosti odpovede typu "treba ich počet znížiť" ma desia. Kto ich má znížiť ? Štátna plánovacia komisia ?!?

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB

Na Slovensku už dosť reťazcov je, niektoré už odišli, alebo skončili a určite ďalšie prídu alebo vzniknú. Viac ako zaoberanie sa touto témou ma zaujíma ako na tom sme s kvalitou potravín alebo napr. potravinovou sebestačnosťou.

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.

4 % Určite áno, vďaka tomu klesnú ceny potravín

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park

Určite áno, väčšia konkurencia v tomto prostredí by bola prospešná. Aj na základe nedávneho marketingového zastropovania cien, ktorého sme teraz svedkami a ktoré najslabším nijako nepomáha, som presvedčená, že príchod nového reťazca by vniesol do cenotvorby u nás pôsobiacich predajcov nový vietor a tlak.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Konkurencia je správna, potrebná. Spotrebitelia rozhodnú, či a ktorý reťazec bude na Slovensku potrebný. Treba to nechať na nich.