Rozklad kriminálnych firiem môže byť pre národnú ekonomiku silným stimulom, píšu Financial Times. Stačí sa podľa nich pozrieť na skúsenosť Talianska.
Kriminálne organizácie tu po desaťročia výrazne vplývali na chod krajiny, čo deformovalo trhovú konkurenciu a potláčalo inovácie. Tieto skupiny prenikali do rôznych legálnych odvetví od stavebníctva po maloobchod a uvaľovali na ich rast parazitickú daň, čím vytláčali poctivých podnikateľov.
V rokoch 2018 až 2021 sa talianskym orgánom podarilo rozložiť takmer 700 firiem napojených na mafiu. Štúdia Európskej centrálnej banky odhalila, že ich zatváranie môže zvýšiť produktivitu v dotknutých oblastiach.
K týmto záverom dospela porovnaním zásahov polície s miestnymi úverovými tokmi. Zisťovala tým, aký vplyv to malo na podniky bez priamych väzieb na zločinecké skupiny. V oblastiach, kde boli mafiánske firmy zrušené, vzrástlo poskytovanie úverov legálnym podnikom o 0,8 až 2,1 percenta v porovnaní s regiónmi, ktorých sa zásahy netýkali. Celkovo odhadla, že do miestnych firiem pritieklo až 3,6 miliardy eur vo forme nových úverov, čo im umožnilo expandovať a súťažiť za férových podmienok.
Rozpad mafiánskych skupín zlepšuje aj produktivitu. Banky si totiž bez strachu zo zastrašovania môžu plniť svoju primárnu funkciu, t. j. efektívne prideľovať kapitál najperspektívnejším firmám, nie tým najhrozivejším. Trhy tak boli oveľa viac spravodlivé a konkurencia zdravšia. Regióny zaťažené organizovaným zločinom brzdia slabé inštitúcie, ktoré korupcii umožňujú prekvitať.
Treba však podotknúť, že po zásahu polície môže dôjsť k miernemu zvýšeniu úverových nákladov. Nejde o zlyhanie, ale dôkaz vyššej transparentnosti. Policajné akcie totiž odhalia predtým skryté riziká, čím trh nútia k preceneniu. Tento „informačný efekt“ je dôkazom efektívnejšieho finančného systému. Dočasný výkyv v konečnom dôsledku vykompenzujú prítoky legálnych investícií a obnovenie dôvery.