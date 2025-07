Portugalsko obnovilo dlho odkladanú privatizáciu národnej leteckej spoločnosti TAP. Vláda plánuje predať takmer 50-percentný podiel, z čoho päť percent ponúkne zamestnancom, uviedol tamojší premiér Luís Montenegro.

Záujem o privatizáciu aeroliniek už skôr prejavili tri najväčšie európske letecké spoločnosti – Lufthansa, Air France-KLM a IAG, vlastník British Airways.

Vláda chce vybrať strategického partnera, ktorý zabezpečí udržateľnosť a ziskovosť spoločnosti. Najcennejším aktívom TAP sú povolenia na lety z Lisabonu do Brazílie, do afrických krajín a do Spojených štátov. Vláda chce trasy zachovať a ďalej rozvíjať.

Montenegro dodal, že TAP je pre Portugalsko kľúčová, keďže prepravuje väčšinu cestujúcich prichádzajúcich do krajiny a podporuje tak rozvoj cestovného ruchu, ktorý v posledných rokoch zaznamenáva výrazný rast.

V roku 2021 vykázali aerolinky stratu 1,6 miliardy eur. Spoločnosť preto prešla rozsiahlym ozdravným procesom a získala štátnu pomoc vo výške 3,2 miliardy eur. V uplynulých troch rokoch sa TAP vrátila k zisku. Vlani zamestnávala približne 8 000 ľudí a so svojimi 99 lietadlami a ďalšími 19 strojmi dcérskej spoločnosti TAP Express, zameranej na krátke a stredné vzdialenosti, prepravila viac než 16 miliónov cestujúcich.