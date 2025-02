Nemecká automobilka Porsche najnovšie oznámila, že rozšírenie jej produktového portfólia o nové modely so spaľovacím motorom a plug-in hybridnými pohonmi negatívne ovplyvní jej ziskovosť v roku 2025.

Spoločnosť odhaduje, že tieto investície si vyžiadajú finančné náklady vo výške osemsto miliónov eur, čo povedie k poklesu marže na desať až dvanásť percent.

Porsche sa tak pridáva k ďalším automobilkám, ktoré v dôsledku slabého dopytu po elektromobiloch v Európe a silnej konkurencie v Číne musia opäť obracať pozornosť na spaľovacie motory, hoci masívne investovala do elektromobility.

Ešte v novembri minulého roka spoločnosť oznámila, že bude vyvíjať nové deriváty so spaľovacími motormi v rámci celého modelového radu, aby vyhovela požiadavkám zákazníkov. Predaj elektromobilov totiž nedosiahol očakávanú úroveň.

Neúspešný prechod na elektromobilitu obzvlášť tvrdo zasiahol Porsche na čínskom trhu, kde dodávky vozidiel v roku 2024 klesli o 28 percent. Táto situácia vyvolala interné spory a diskusie o možnom odvolaní finančného riaditeľa Lutza Meschkeho a šéfa predaja Detleva von Platena, ktorí čelia kritike za slabé hospodárske výsledky a pokles hodnoty akcií firmy.

Staronové modely a prepúšťanie

Porsche preto plánuje výrazné investície do modernizácie modelov so spaľovacím motorom, vrátane ikonických SUV Cayenne a Macan, ako aj luxusného sedanu Panamera. Tieto modely mali byť pôvodne v budúcnosti k dispozícii len ako plne elektrické verzie, no automobilka teraz prehodnocuje stratégiu a ponechá aj varianty so spaľovacím motorom.

Ďalšou významnou zmenou je plánované rozšírenie ponuky o veľké SUV s označením K1, ktoré malo byť čisto elektrické. Aktuálne sa však hovorí o tom, že Porsche k nemu pridá aj verziu so spaľovacím motorom.

Rovnako minulú jeseň Porsche oznámilo plánované opatrenia na zníženie nákladov v reakcii na oslabenie ekonomiky, rastúcu konkurenciu v Číne a pomalší prechod na elektromobilitu. Medzi týmito opatreniami môže byť aj prepustenie až osemtisíc zamestnancov prostredníctvom dobrovoľných odchodov.

Hodnota akcií Porsche v minulom roku klesla o 27 percent a od uvedenia spoločnosti na burzu v roku 2022 neustále oslabuje. Trhová kapitalizácia Porsche sa z májového maxima zhruba 110 miliárd eur prepadla na polovicu, čo naplno odráža výzvy, ktorým spoločnosť čelí.

Hoci dlhodobým cieľom Porsche zostáva dosiahnuť maržu dvadsať percent, aktuálne prognózy naznačujú, že v roku 2024 sa bude nachádzať skôr na dolnej hranici očakávaného rozpätia, teda okolo štrnásť percent.