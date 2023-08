Bankovníctvo v Indii funguje úplne inak než v západnom svete. Štvrtina obyvateľstva dodnes nemá prístup k formálnym bankovým službám a tretina tých, ktorí aj majú účet v banke, ho vôbec nepoužíva. Roky platí, že ak si chcú ľudia požičať peniaze, musia sa často obrátiť buď na takzvané tieňové banky alebo iné subjekty, ktorých pôžičky sú však zaťažené mimoriadne vysokými úrokmi.

Pred takmer polstoročím však do tohto biznisu vstúpil muž, ktorý aj chudobným Indom umožnil bezpečné požičanie peňazí, vďaka čomu sa mu postupne podarilo vytvoriť firmu v hodnote miliárd dolárov.

Pomoc chudobným

Dnes už 85-ročný R. Thyagarajan v polovici 70. rokov založil spoločnosť Shriram, ktorá umožnila aj najchudobnejším ľuďom požičať si peniaze na nákup nákladných áut, traktorov a iných vozidiel. „Som tak trochu ľavičiar,“ uviedol Thyagarajn v rozhovore pre Bloomberg. „Nikdy som nechcel zlepšovať život tým, ktorí už dobrý život majú. Namiesto toho som chcel od problémov odbremeniť tých menej šťastných,“ doplnil.

Thyagarajan, ktorý vyrástol v dobre situovanej farmárskej rodine, mohol vďaka svojmu dedičstvu začať ľuďom poskytovať výhodné pôžičky. Výhodné aspoň v porovnaní s inými možnosťami, ktoré ľudia v Indii v tom čase mali. Úrokové sadzby Shriramu síce dosahovali aj vyše 30 percent, ale stále patrili k tým najnižším.

Thyagarajanova firma fungovala na princípe takzvaných „chit fondov“, teda systému kolektívneho sporenia, kde každý člen mesačne vkladá pevnú sumu. Každý mesiac sa potom peniaze vyplácajú jednému investorovi, až kým všetci nedostanú svoj podiel. Peniaze následne ľudia používali na nákup farmárskeho vybavenia, nákladných áut, traktorov či platenie školného pre deti.

Miliardové impérium

Aj vďaka 98-percentnému inkasovaniu poplatkov od zákazníkov mohla Shriram postupne vyrásť do podoby skupiny 30 spoločností s celkovou trhovou hodnotou 8,5 miliardy dolárov, ktoré dnes slúžia 23 miliónom ľudí.

Ako vraví Thyagarajan, pôvodný nápad začať požičiavať peniaze nebol charitou. Chcel dokázať, že požičať chudobným nemusí byť nutne rizikom, pričom bol motivovaný dvoma kľúčovými kapitalistickými presvedčeniami – vierou v princípy trhu a významom súkromného podnikania.

V zavedených princípoch požičiavania peňazí pokračuje spoločnosť dodnes. Nepozerá sa napríklad na príjmy žiadateľov, keďže mnohí z nich nie sú súčasťou formálneho finančného systému. Namiesto toho sa viac spolieha na odporúčania od ostatných zákazníkov.

Rozdielna filozofia

Rozdielnu filozofiu uplatňuje Shriram aj keď ide o platy zamestnancov. „Platíme toľko, aby boli ľudia šťastní, ale nie v eufórii. Nechceme podporovať, aby sa porovnávali s ostatnými. To je cesta do zúfalstva,“ ozrejmuje Thyagarajan.

Napriek tomu, že platy zamestnancov sú možno menšie, než je v odvetví bežné, oceňujú firemnú kultúru a flexibilitu. „Cením si pokoj, stabilitu a komfort, ktoré so sebou táto práca prináša,“ povedal Amol Bowlekar, vedúci bombajskej pobočky Shriram Finance, ktorý už skôr odmietol aj lepšie platené pozície v iných firmách.

Skromný boháč

Ako tvrdí Thyagarajan, sám dnes žije skromným životom. Počúva klasickú hudbu a číta západné biznis časopisy. Roky jazdil autom strednej triedy a nemá ani mobilný telefón, pretože ho podľa jeho slov vyrušuje. Pred rokmi sa takisto vzdal všetkých akcií, ktoré naprieč mnohými Shriram spoločnosťami vlastnil, a vytvoril fond pre vedúcich pracovníkov v hodnote 750 miliónov dolárov, ktorým z neho ide podiel pri odchode do dôchodku.

Thyagarajan vraví, že jediná vec, ktorú ľutuje, nie je to, že sa vzdal svojho bohatstva v podobe akcií, ale spôsob, akým to urobil. Ak by podľa vlastných slov vedel, o koľko ich hodnota v budúcnosti stúpne, rozložil by ich medzi ľudí lepšie. „Nepredstavoval som si, že tak veľa peňazí pôjde tak malej skupine ľudí. Nie som z toho veľmi šťastný. Ale to je v poriadku. Nie som ani veľmi nešťastný,“ uzavrel.