Poľský premiér Donald Tusk a francúzsky prezident Emmanuel Macron podpísali medzištátnu dohodu o posilnení spolupráce a priateľstve, ktorá okrem iného obsahuje vzájomne bezpečnostné záruky.

„Vzali sme si ponaučenie z histórie,“ povedal Tusk po podpise. „Nie je to tak, že by Poľsko niekoho prosilo o bezpečnostné záruky. Poľsko buduje najsilnejšiu armádu v Európe preto, aby bolo spojencom všetkých, ktorí budú potrebovať pomoc,“ dodal. Cieľom bilaterálnej dohody je vytvorenie bezpečnostných záruk, ktoré prekračujú rámec deklarácií a prejavov dobrej vôle.

Macron vyhlásil, že v prípade útoku na Poľsko by bolo Francúzsko schopné zmobilizovať ozbrojené sily na pomoc do 30 dní. Francúzska armáda disponuje príslušnou organizačnou štruktúrou, investíciami aj systémami velenia, čo preukázala rýchlou reakciou po ruskej invázii na Ukrajinu, keď do piatich dní vyslala jednotky do Rumunska.

Podľa oboch lídrov bilaterálna spolupráca prispieva k stabilite v Európe a signalizuje, že Poľsko a Francúzsko budú môcť v každej situácii rátať jeden s druhým.